梅西怒斥裁判：偏袒巴西 看都不看VAR

阿根廷在美洲杯半决赛负于东道主巴西，梅西在赛后对裁判颇有微言。

在贝洛奥里藏特进行的美洲杯半决赛中，阿根廷以0-2的比分被淘汰出局，梅西指责裁判偏袒巴西。

这位巴塞罗那球星在国家队的比赛中再一次没有发挥出决定性的作用，主队分别在上半场和下半场各进一球，加布里埃尔·热苏斯和罗伯托·菲尔米诺各建一功。

但梅西对是视频助理裁判兼比赛官员罗迪·赞布拉诺的表现进行了严厉批评，他在赛后接受采访时，批评了菲尔米诺在第71分钟进球前没有给塞尔吉奥·阿圭罗的倒地判点球的决定。

“他们并不比我们好。”梅西在接受记者采访时表示：“他们(裁判)准备了很多废话，但他们甚至没有检查VAR，这令人难以置信。整个比赛都是这样。第一眼看到接触，他们就做出了（对巴西）有利的裁决，而这种胡扯没有分散我们对比赛的注意力。我们没有任何借口，但是我们需要回顾，分析它，让我们希望南美足协能做些什么。我认为我们打了一场优秀的比赛。我们付出了巨大的努力，但他们并不比我们优越。”

阿根廷队对巴西门将阿利森的射门比他们的对手多10次(14-4)，并两次击中门框，他们几乎就要扳平比分了。

上半场热苏斯取得领先后不久，阿圭罗将头球打在横梁上，而下半场劳塔罗·马丁内斯的射门被挡出后，梅西将球打在门柱上。

桑巴军团冷静地把握住了这两个机会，他们在比赛中只有四次射门，热苏斯和菲尔米诺近距离将球踢入网中。

巴西将在周日于马拉卡纳球场举行的决赛中对阵周三智利和秘鲁之间半决赛的胜者。他们的目标是自2007年在委内瑞拉夺冠以来首次赢得美洲杯。