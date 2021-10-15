梅西怒斥巴西裁判：执法我们的比赛时总是做争议判罚 就好像他是故意的

这位巴黎圣日尔曼超级巨星不是巴西裁判威尔顿-桑帕约的粉丝，但他很高兴在通往2022年卡塔尔世界杯的道路上再多得3分

在世界杯预选赛阿根廷1-0险胜秘鲁后，梅西将矛头对准了天气和主裁判威尔顿-桑帕约，这位巴黎圣日耳曼超级巨星称这位巴西裁判故意做出争议判罚。

本场比赛，劳塔罗的一记头球帮助阿根廷拿下对手，梅西此役表现平庸，赛后他表示天气和裁判的判罚对自己不利。

这位阿根廷巨星在Instagram上写道：“一场艰难的比赛，风很大，秘鲁回撤得很深，给我们留下的空间很小。”

“当这位裁判执法我们的比赛时，他总是这样，就好像他是故意的。但是，3分很重要，我们已经接近我们的目标了。”

阿根廷队在对阵秘鲁的比赛中苦战了很长一段时间，秘鲁下半场获得了一个点球，或许正是这个判罚决定让梅西感到不满。对阿根廷来说幸运的是，约顿主罚的点球击中了横梁。

这是桑帕约第五次执法阿根廷的比赛，梅西显然不是这位主裁判的粉丝，但这位巴西裁判执法的比赛，阿根廷还未输过球。

桑帕约第一次执法的阿根廷比赛是2017年10月对阵秘鲁的世预赛，两队0-0握手言和。

2019年美洲杯小组赛对阵巴拉圭，两队1-1握手言和，在那之后的3场比赛，阿根廷全胜。

此役过后，阿根廷已经连续25场比赛不败，球队主帅斯卡洛尼赛后说道：“今天我们感到有点累，在南美踢三场比赛令人很疲乏。”

“我们继续前进，得到了我们想要的三分。这是一场非常重要的比赛，气氛很紧张。我认为阿根廷对结果并不满意。秘鲁表现得很好，他们是一个非常难对付的对手。除了点球事件，我认为我们掌控了局面。”