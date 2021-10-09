梅西：很轻易就融入了巴黎的新环境 我不后悔选择这里作为下一站

这位经验丰富的前锋在离开巴萨后加盟巴黎，但他的开局有些慢热

梅西日前透露，他非常高兴来到巴黎圣日耳曼，这位阿根廷巨星表示，他对选择这支法甲球队作为自己的新家并不后悔。

这位经验丰富的前锋是最有希望获得2021年金球奖的球员之一，他的整个职业生涯都在巴塞罗那俱乐部度过，直到今年8月来到了巴黎圣日耳曼。

对于这位34岁的前锋来说，在法国首都的开局有些复杂，但是回顾他的头两个月，这位前锋坚持认为选择巴黎仍然是一个容易的决定。

梅西告诉《法国足球》：“巴萨发表了声明，说我不会再继续留队了。从那一刻起，我就开始思考如何才能恢复过来。”

“我必须找到一家新的俱乐部来继续我的职业生涯。我很幸运地与包括巴黎圣日耳曼在内的几家俱乐部取得了联系。我很感激巴黎俱乐部，因为从一开始他们就对我很好。”

“他们表现出他们真的想要签下我，想要照顾我。我很感谢他们，因为我现在很开心。我收到了其他俱乐部的邀请，但是…我们很快就和巴黎圣日耳曼达成了协议。”

“我显然被这个项目，它的球员，团队的质量所吸引……所有这些因素都让我们更容易达成协议。”

“我知道巴黎更衣室里有我的朋友，这让我告诉自己，事情对我来说会很容易调整。我没有错，因为我很轻松地融入了这个环境，尤其是因为有很多像我一样说西班牙语的球员。”