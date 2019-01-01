梅西：巴塞罗那从来不会放弃任何比赛

加泰罗尼亚人的全面胜利证明了巴塞罗那想要赢得一切。

在周三战胜塞维利亚后，梅西坚称巴塞罗那从未考虑过放弃国王杯。

西甲领头羊在诺坎普球场以6:1击败了塞维利亚，在国王杯四分之一决赛中以6-3的总比分淘汰了塞维利亚，菲利浦·科蒂尼奥攻入两球，拉基蒂奇、塞尔吉·罗伯托、路易斯·苏亚雷斯和梅西均有进球。

最近受到了儿子蒂亚戈批评的梅西对于巴萨会放弃比赛，专注于西甲和冠军联赛的任何说法，进行了回应。

他告诉巴萨电视台说:“有人说我们抛弃了杯赛，或者我们根本不想要它，又或者是我在赛季初传递的信息被误解了。”

“球队希望为三个赛事而战，因为这是巴塞罗那每年的义务。”

“我们什么也不会抛弃。”

库蒂尼奥在比赛的第13分钟罚进了一个点球，梅西把这个点球机会让给了状态受到质疑的巴西人。

赛后，梅西为让这位在下半场完成梅开二度的的26岁球员踢点球的决定解释道。

“我想让他踢点球，我们解决了这个问题，因为取胜是最重要的。”他说。

“他进球了，我很高兴，因为一切都是从这里开始的。”

赛后，科蒂尼奥对梅西的点球表示感谢，因为加泰罗尼亚人在国王杯半决赛中锁定了一席之地。

当巴塞罗那在周三的比赛中获胜时，他们意外地过早证实了丹尼斯·苏亚雷斯转会阿森纳的消息。