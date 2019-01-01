梅西：安菲尔德之夜毁了这个赛季

梅西在国王杯决赛赛前参加了新闻发布会。

自从在安菲尔德遭遇大逆转以来，梅西首次在媒体前发话。

在国王杯赛前的新闻发布会上，当被问及关于巴尔韦德的问题时，梅西表示：“他这段时间的表现令人印象深刻。他对利物浦的比赛没有责任，我们才是负责任的。我们知道我们不能重蹈面对罗马的覆辙，但我们还是这样了。我们留下了一个可怕的形象，我们不能接受我们所做的。教练也有部分责任，但我相信不会比我们更多。”

被问及安菲尔德的比赛时，梅西表示：“我没有回顾这场比赛，但是我所记得的和罗马差不多。我们很快就被进了一个球。这让你的大脑工作，你认为它不会再发生。我们的反应很好，因为上半场还不错，但下半场我们没有竞争力。团队只有一个，输了就是输了，而不是由于某个具体的错误。我们不能让自己失去竞争力。我们为决赛而战，但他们把我们打得很惨。”

关于国王杯决赛，梅西表示：“这是一场决赛，我们必须有自己的想法。这是一个我们很熟悉的对手，他们让我们很痛苦，我们没有在西甲击败他们。如果我们没有正确的态度，瓦伦西亚会造成很大的伤害。”

关于成为球队队长的第一年，梅西说道：“对我来说，这太美妙了。我们赢下了西甲冠军，我们进入了杯赛决赛…就像我之前说的，除了在安菲尔德的比赛，我们有一个美妙的赛季。这破坏了我们这一年的辉煌。”

关于留在巴塞罗那，梅西说道：“我从来没有怀疑过。我在阿根廷也有很大的失望，但我一直在努力。”