梅西：孩子让我意识到足球不是世界上最重要的东西

梅西表示他的家庭帮助他走出来失利的痛苦，并意识到生活中还有比足球重要的事情。

莱昂内尔·梅西说，他的孩子们帮助他学会了克服在足球场上失败的痛苦——因为生活中还有更重要的事情。

这位巴塞罗那的偶像渴望在本赛季的欧冠中为巴萨夺得第五次冠军，在对阵利物浦的比赛中，他为球队的失利而心烦意乱，在对阵瓦伦西亚的国王杯决赛中，他又为球队的失利而伤心欲绝。

梅西与妻子安东内拉育有三个儿子，分别是蒂亚戈、马特奥和西罗。

“失败让我很受伤，但我用另一种方式来应对，”他告诉福克斯阿根廷体育频道：“当蒂亚戈(2012年)出生的时候，我明白生活的重点有所不同了，不再只是比赛的结果了。输掉比赛很痛苦，但我回到家，看到我的孩子和妻子，一切都过去了。在那之前，我回到家，把自己锁起来，不想看电视，也不吃东西。现在我有责任和我的孩子们一起吃饭。我仍然很痛苦，但我用另一种方式来处理。”

在欧冠半决赛对阵利物浦的比赛中，梅西的出色表现帮助巴萨在主场3-0获胜，但他无力阻止球队在安菲尔德被逆转，因为巴萨的防守崩溃了，队友们错失了机会。

上赛季在同一项赛事中，梅西在对阵罗马的比赛中也遭遇了类似的失败，他认为巴萨受到了诅咒，这是可以原谅的。

但在抚养孩子7年后，他知道自己必须树立榜样。

“这就是生活，”他说：“你会跌倒，但你会重新站起来，为你的梦想而奋斗。”

“站起来，再试一次，这是给喜欢看我的孩子们的信息。我想在结束我的职业生涯的时候，能和国家队一起赢得一些东西，或者尽可能多地尝试，不被那些不想要我的人和对我不好的评论所左右。”

阿根廷队将于6月15日与哥伦比亚队进行美洲杯首场比赛，之后将与巴拉圭队和卡塔尔队进行另外两场小组赛。