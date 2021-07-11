梅西夺得生涯首座国家队重要冠军 对手内马尔含泪相拥祝贺

这位巴西球星想要祝贺他的朋友实现了一生的梦想。

今天中午，巴西在美洲杯决赛中0-1输给阿根廷，赛后内马尔找到了梅西，并给这位阿根廷前锋一个祝贺的拥抱。

这对前巴萨队友虽然已经不在一起踢球，但他们在场外仍是关系密切的朋友。因此内马尔想向他的对手致敬，尽管他自己眼中仍含着不甘输球的热泪，随后，两人一起坐在球场上聊天。

在比赛期间，阿根廷后卫的身体对抗让内马尔踢得很挣扎，而梅西则赢得了自己首个成年国家队冠军。

迪马利亚在比赛第22分钟突破了巴西后防线，并攻破了埃德森的十指关。在那之后，巴西难以创造出机会，理查利森下半场差点将比分扳平，但那也就是桑巴军团全场比赛最好的机会了。

巴西中卫蒂亚戈-席尔瓦说道：“首先我们必须祝贺对手，尤其是上半场，他们把我们完全限制住了，”

“下半场没有比赛，只有巴西想踢足球，阿根廷只是在浪费时间，我们知道他们会这么做。这当然不是我们输球的借口，我们没有做了自己该做的事情，尤其是在上半场。”

内马尔在本届赛事中表现出色，打进2球并送出了3个助攻，但这并不足以缓解他错失冠军的痛。2019年巴西夺得美洲杯冠军，但内马尔因为受伤没有参赛，只能看着球队夺冠。