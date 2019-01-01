梅西复出迎赛季首战 主帅认可称表现“够了”

巴萨主帅很高兴看到自己的队长重新回到赛场，他表示阿根廷人已经为球队做出了应有的贡献。

在欧冠小组赛第一回合与多特0-0的这场平局中，梅西下半场替补出场，迎来了自己本赛季的首次出场。此前他因伤错过了开局阶段的全部四轮联赛。

尽管没能为西甲卫冕冠军打入进球，但他的表现还是得到了主帅巴尔韦德的赞许。

这位加泰俱乐部教头在赛后表示：“他和其他没有参加季前训练的球员一样，他必须在没有做好充分准备的情况下，加入到已经开始的战局当中，跟上比赛的快节奏。”

“这是他复出后的第一个30分钟，他做的已经够多了。这也是苏亚雷斯本赛季第一次打满全场。”

巴萨能从威斯特法伦带走一场平局，这还要归功于门将特尔施特根，他在下半场扑出了国家队队友罗伊斯的点球。

巴尔韦德对此表示：“我们拥有了一位顶级门将，并且得以从中受益。”

虽然首回合交锋双方都未有斩获，但巴萨拥有先客后主的优势，这也让巴尔韦德感到安心。

他继续说道：“结果就是这样。我们遇到了很多困难，这点我们必须承认。”

“这是我们预料到可能会发生的情况，这是一场复杂的比赛。”

而作为扑出点球的功臣，特尔施特根也透露了自己扑点时的心理活动：“罗伊斯一直在变化，很难钻研。当时我有一种感觉就是（扑左边），我很庆幸我扑到了。”

周六，巴萨还将回到西甲赛场面对格拉纳达。巴尔韦德的球队目前的排名形势并不十分理想，他们仅在位列积分榜第五位。