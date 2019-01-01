梅西坦言：宁可做替补被换上也不要被人换下

对于这位阿根廷国脚来说，上场时间的质量比数量更重要。

巴塞罗那球星梅西承认，他更愿意作为替补出场，而不是先发然后被替换。

这位32岁的球员已经获得了5个金球奖，他的逻辑是，在比赛的最后阶段，他能够更好地利用疲惫的对手所提供的空间。

多年来，这位前锋一直是足球运动的进攻能手之一，并创造了一系列令人瞩目的纪录，他为巴萨出场694次，攻入606球。

尽管这名阿根廷国脚之前曾表示希望有一天能回到自己的祖国，为纽维尔的老男孩队效力，但他已经向未来的巴萨教练发出了一个潜在的信息，即当他不能参加完整的比赛时，如何安排自己的比赛时间。

“我不想被替换下场，”他说。“我宁愿坐在替补席上，少上场一会儿，也不愿被替换下场。”

“我认为，因为很多比赛都是在临近结束时才发生变化的，或者你发现了更多的空间，因为你的对手很累，所以我更喜欢那个时候进入比赛，享受比赛，而不是被替换下场，错过最好的时间。”

考虑到他在2019- 2020赛季开始时遭受了严重的伤病，这可能是这名攻击者更多的考虑所在。

由于身体原因，本赛季他已经错过了5场西甲比赛，脚受伤让他缺席了前4场比赛，之后内收肌问题让他错过了9月份2-0战胜赫塔菲的比赛。

由于这些担忧，梅西本赛季的数据低于通常的标准，尽管他仍然可以在七场比赛中取得三粒进球和三次助攻。

然而，他面临着捍卫欧洲金靴奖的重大挑战。

在本赛季的主要竞逐者中，拜仁慕尼黑的罗伯特·莱万多夫斯基暂时领先，为拜仁慕尼黑打进了13球，因莫比莱紧随其后，为拉齐奥打进10球。