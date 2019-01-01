梅西坦言：回到纽维尔不太现实 必须考虑家人

巴塞罗那可以期待留住他们的明星球员，除非他能说服他的家人在不久的将来回到他的祖国。

梅西反思了阿根廷国内对足球的痴迷的疯狂程度后，承认自己童话般的想要回到纽维尔老男孩队的梦想正在褪色。

巴塞罗那超级巨星梅西一直表示，他希望在家乡罗萨里奥结束自己的职业生涯。

这位五次金球奖得主在十几岁时离开家乡前往欧洲，但他也承认现在很难让妻子和三个孩子离开他们在加泰罗尼亚的生活。

“我总是说我不想离开这里，我没有搬家的想法。”

“我的梦想是能够为纽维尔踢球，但我不知道这是否真的会发生，因为我的家庭比我的愿望更重要。”

“这是我从小的梦想，但我有一个家庭，我有三个孩子，我生活在一个给了我一切的地方，它让我能感受平静，可以给我的孩子一个精彩的未来。”

“比起我想在阿根廷踢球的愿望，我们考虑的更多。”

“我会试着说服家人，因为今天我们也要说服孩子们。”

梅西想要回归阿根廷俱乐部将会引起极大的兴趣，尽管他在近20年前搬离了阿根廷，但这位32岁的球员充分意识到，阿根廷最强大的对手之间存在着强烈的敌意。

根据巴萨队长的说法，他的俱乐部与皇马的比赛并没有激起博卡青年队和河床队之间那种疯狂的激情。

“我想踢阿根廷足球。”他说。

“我总是和我老爸一起去体育场，那里的观众给我留下了深刻的印象。此外，在这样的对抗里踢球一定很糟糕。它或多或少与西班牙的比赛相同，但人们对待这样的比赛的方式不同。”

“在体育层面上，比赛是一样的，但阿根廷人对这个问题更疯狂。在这里你想赢，但如果你输了，什么也不会发生。在那里，如果你输了，你就不能离开你的房子。”

“所有的比赛都是一样的：在罗萨里奥、科尔多瓦、博卡和独立队。一般人都是这样生活的。日常的疯狂被带入了足球，这是一场灾难。”

“我们通过了资格赛，尽管那是另外一回事。我们不得不走遍南美，这也很勇敢，他们不让你睡觉，他们整晚都朝酒店的你扔东西。解放者杯的比赛一定更糟。”