梅西：因为税务欺诈案件 五年前我差点离开巴萨

这位红蓝军团的传奇人物承认他从未收到过正式的邀请离开诺坎普，现在他希望在西甲冠军那里结束自己的职业生涯。

莱昂内尔•梅西透露，2014年他和父亲被控税务欺诈后，他差点离开巴塞罗那。

这位五届金球奖得主被指控利用伯利兹和乌拉圭的避税天堂来掩盖自己的肖像权收入，并因此在2007年至2009年间诈骗了西班牙410万欧元。

梅西最终被判有罪，判处21个月监禁和200万欧元罚款。2017年7月，他的刑期被修改为25.2万欧元(22.3万英镑/ 28.8万美元)罚款。

他的父亲豪尔赫(Jorge)也被判处15个月的监禁和150万欧元的罚款，但上诉后减刑。

梅西现在承认，当最初的指控被提出时，他想要离开西班牙，并与多家俱乐部谈过离开诺坎普的事，尽管他没有收到任何具体的报价。

“我当时就想离开，不是离开巴塞罗那，而是离开西班牙，”他告诉RAC1。“我觉得自己受到了不公平的对待，不想再待在这里了。”

“很多俱乐部都向我敞开了大门，但我从来没有收到过正式的邀请，因为每个人都知道我之前想留在巴塞罗那的愿望。我所经历的情感已经超越了我对这个俱乐部的感觉。”

“有一段时间，很多情况让我疲惫不堪，这种情况已经发生了好几次，尤其是在2013年和2014年，财政部的问题和所有问题都浮出水面。这对我和我的家人来说都很困难，很多人都不知道我在经历什么，我听说有一部分媒体在中间推波助澜。”

关于梅西未来的猜测仍在继续，最近有消息称，他目前的合同中有一项条款，如果他愿意，可以在赛季结束后免费离开西班牙冠军。

然而，这位32岁的老将坚持说，他想在红蓝军团度过他职业生涯的最后时光，在过去的两个赛季里，他一直戴着队长袖标。

“如果你爱我，我当然会留下来。我很高兴，我的想法是留在这里——没有任何东西能改变这一点。越来越明显的是，我将在这里结束我的职业生涯。这是我和我的家人的想法，首先是关于我是怎样的人，以及我对俱乐部和城市的感觉。”

“我不愿改变孩子们之间的友谊或他们的社交圈，我不愿这种关系破裂。我不得不忍受，我不希望这种事发生在他们身上。”

如果梅西在巴萨退役，这意味着他将不会回到他的祖国阿根廷代表纽维尔的老男孩队，尽管他曾表示希望在退役前回到家乡踢球。

“我从小就梦想着能在阿根廷踢球。周围的一切都是不同的，有好的也有坏的，但有时你不得不更多地考虑家庭，而不是你想要什么。”

尽管梅西承认他想留在俱乐部，但他坚持没有和俱乐部主席巴托梅乌谈过关于新合同的事，他补充说：“我和董事会之间的关系一切都很好。我最后一次和巴托梅乌主席谈话是在欧冠被利物浦淘汰之后，但是和主席没有问题。”