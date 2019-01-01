梅西回答有关替补出场和阿扎尔替代C罗等问题

这位阿根廷巨星在周三第一场国家德比前回答了很多有趣的问题。

周三即将与皇家马德里进行一场至关重要的比赛，在此之前，莱昂内尔·梅西就很多问题发表了自己的看法，包括为什么巴萨在伯纳乌的比赛中似乎比对手表现得更好。

西甲前两名的球队将在周中的诺坎普对面，在2019-20赛季的16场比赛后，他们之间只在净胜球方面才有些许差距。

巴萨在最后一场比赛中被皇家社会逼平，但是皇家马德里在前往梅斯塔利亚的比赛中错过了重返巅峰的机会。

本泽马在伤停补时阶段的进球确保了皇马1-1战平瓦伦西亚，与巴萨一同积35分，现在两队即将迎来本赛季的首场国家德比。

西班牙冠军在上个赛季以5:1赢得了这样一回合的国家德比，这是他们最近四次尝试中唯一一次在主场战胜白衣军团。

与此形成鲜明对比的是，巴萨目前在伯纳乌取得了四连胜的记录，而梅西也承认在客场比赛中创造了“更多的空间”。

他说：“当我们在伯纳乌比赛的时候，更多的空间被创造出来。他们攻击我们更多，因为他们作为主队有义务这么做，球迷们会推动他们这样做。”

“在诺坎普，他们踢的是另一种类型的比赛，他们撤得稍微靠后一点，他们的阵容更紧凑，反击也更有力，因为他们的前锋速度很快。”

“在伯纳乌，我们在90分钟我们互有攻守。在这里，比赛变得更加僵持，也更加复杂。”

有一个人曾经对国家德比产生过巨大的影响，那就是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，在2018年夏天加盟尤文图斯之前，他为皇马效力了9年。

夏天签下的阿扎尔在西甲被认为是葡萄牙前锋的接班人，但是到目前为止他还没有达到人们对他的期望。

当被问及这位比利时人是否有能力填补罗纳尔多在皇马长期留下的空缺时，梅西回答说：“阿扎尔有很多优点。他是一个不同的足球运动员，他可以突破防守，但我认为他和克里斯蒂亚诺不同，有着不同的特点。”

“取代克里斯蒂亚诺是非常困难的，但是阿扎尔也是一个伟大的球员。”

梅西，如同巴塞罗那众多资深球星其中之一，不能再保证在每一场比赛中首发并踢满90分钟，布斯克茨、拉基蒂奇和皮克现在也不时需要为了球队的利益退一步。

这位六次金球奖得主继续讨论了巴尔韦德的选择政策，他相信为了保持高度激励水平，妥协是必要的。

他补充道:“实际上，我认为我们都非常重要。有时轮到其他队友上场，我认为你必须以最好的方式来接受这样的安排，要知道最重要的是更衣室里的每个人都觉得自己很重要，因为我们需要每个人都有足够的动力去完成目标。”