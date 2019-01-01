梅西回归巴萨参与训练 小腿拉伤中途退出

这名32岁的球员刚刚从美洲杯阿根廷队的比赛中回到西班牙，但由于小腿拉伤不得不退出训练。

莱昂内尔·梅西将错过巴塞罗那即将到来的美国之行，因为他在俱乐部的第一次训练中小腿受伤。

在今年夏天阿根廷闯入美洲杯半决赛后，梅西被允许延长了假期，直到周一才重返俱乐部报道。

然而，他被迫退出了训练环节，医生诊断为一级小腿拉伤。

到目前为止，八月对梅西来说并不是一个轻松的月份。上周，他被宣布将面临为期三个月的国际比赛禁赛，并将面临巨额罚款。原因在于他在美洲杯上发表了备受争议的言论，认为赛事存在偏袒巴西的情况。

周末，他和他的队友们一起在板凳上观看了他们后来居上击败阿森纳的比赛，这是枪手季前赛的最后一场比赛。

奥巴梅扬的精彩进球让巴萨一度落后，但莱诺和梅特兰-奈尔斯之间滑稽配合让巴萨扳平了比分，然后直到最后时刻苏亚雷斯的凌空射门才让巴萨在比赛中获胜。

梅西可能希望能在即将到来的美国比赛中出场，但现在他面临的只有等待，等待着他在不到两周后的西甲新赛季中出场。

巴萨将在美国对阵那不勒斯两次，分别在迈阿密和密歇根，然后在8月16日前往毕尔巴鄂竞技开始新赛季。

主教练埃巴尔韦德至少还拥有球队其他从美洲杯回来恢复训练的球员的鼓舞。

阿图罗·比达尔和菲力浦·库蒂尼奥重新回到了球队之中，他们也被列入了出行的大名单，同时还有新签下的小菲尔波。

这位22岁的左后卫以1800万欧元(1630万英镑/ 2000万美元)的价格从皇家贝蒂斯转会而来，并签署了一份为期五年的合同。穿上24号球衣的他将会给老左后卫阿尔巴带来急需的竞争。

四名巴萨B队球员也将前往美国。佩纳、皮伊格、佩雷斯和鲁伊兹都希望能给巴尔韦德留下深刻的印象，并在对阵那不勒斯的比赛中得到上场时间。