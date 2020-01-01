梅西回击阿比达尔：要么指名道姓 要么不要造谣

在阿比达尔暗示某些球员不够努力后，这位巴萨队长为他的队友辩护。

巴塞罗那球星莱昂内尔·梅西猛烈抨击了前队友埃里克·阿比达尔，后者曾强烈批评巴萨球员在球场上的表现。

阿比达尔曾在诺坎普与梅西并肩作战，现在担任巴萨的技术秘书。

在谈话中，法国人暗示在前教练巴尔韦德的带领下，更衣室的部分表现并没有达到预期。

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“很多球员都不开心，工作也不努力，内部沟通也有问题。”他告诉记者：“教练和更衣室之间的关系一直很好，但作为一名前球员，我能感觉到一些事情。我告诉了俱乐部我的想法，我们必须做出决定。”

巴尔韦德在1月份的超级杯中败给了马德里竞技后被解雇，前贝蒂斯主帅塞蒂恩加入了球队。

但梅西对阿比达尔的言论并不买账，他告诉他的老队友要么指名道姓，要么不要评论球队。

“老实说，我不喜欢做这种事，但我认为每个人都应该对自己的工作负责，对自己的决定负责。”阿根廷人在Instagram上发表言论。

“球员应该对球场上发生的一切负责，我们也是第一个承认我们踢得不好的人。”

“那些负责体育指导的人也应该正视自己的责任，最重要的是对自己的决定负责。”

“最后，我认为当你谈论球员的时候，你应该说出他们的名字，否则你就玷污了每个人的名字，并且制造了谣言。”