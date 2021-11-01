梅西回击巴萨主席拉波尔塔：让我免费踢球？这话伤害了我
梅西承认，拉波尔塔对他离开巴塞罗那的评论伤害了他，这位巴黎圣日耳曼球星坚称，从来没有人要求他免费为俱乐部效力。
梅西在巴萨21年的球员生涯在今年夏天结束，因为金融危机导致巴萨工资超过了西甲的上限，俱乐部无法与梅西续约。
这位34岁的球员随后以自由转会的方式加盟巴黎圣日耳曼，但巴萨主席拉波尔塔表示，如果梅西愿意不要薪水，他可能会留在诺坎普。
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今年10月份，拉波尔塔告诉RAC1：“我本希望梅西能来个180度大转弯，说他会免费为巴萨踢球。”
“我会喜欢这样，我会全力支持。据我所知，西甲会接受的。但我们不能要求梅西这样的球员这么做。”
梅西现在对拉波尔塔的言论作出了回击，他说道：“事实是，就像我在离开时解释的那样，我尽了一切的可能去留下来，俱乐部从来没有要求我免费踢球。”
“俱乐部要求我降薪50%，我毫无问题地同意了。我们可以更多地帮助俱乐部，我和我的家人的愿望是留在巴塞罗那。”
“没有人让我免费踢球，但同时，我觉得主席说的话不合适。这些话伤害了我，因为我觉得他没必要这么说，这就像把球从你手里拿走，却不承担后果，或者不负责。”
“这让人们觉得，或者产生一种怀疑，觉得我不值得。”
梅西还谈到自己第七次赢得金球奖的机会，他在巴萨的最后一个赛季帮助球队赢得了国王杯，然后在美洲杯为阿根廷赢得了他的第一个国际冠军。
当被问及是否觉得自己有望连续第二年获得金球奖时，梅西回答说：“说实话，我不这么认为。我最大的收获是我在国家队所取得的成就。在为这一成就付出了如此多的努力之后，这是最好的结果。”
“如果拿到金球奖，那将是非同寻常的，因为这将意味着多赢一个。第七个金球奖，这会很疯狂。如果没有赢，那什么也不会发生。我已经实现了我的一个伟大目标。”
有消息称梅西可能在2022年卡塔尔世界杯后从国家队退役，但他表示自己还没有这个想法。
他说道：“不，这不是真的。在我身上发生了这些事之后，我过着只关注当下的生活。我不知道世界杯和世界杯之后会发生什么。我不去想它。在那一刻必须发生的一切都会发生。”