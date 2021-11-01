梅西回击巴萨主席拉波尔塔：让我免费踢球？这话伤害了我

这位六届金球奖得主回击了巴萨主席关于他本可以留在诺坎普的建议

梅西承认，拉波尔塔对他离开巴塞罗那的评论伤害了他，这位巴黎圣日耳曼球星坚称，从来没有人要求他免费为俱乐部效力。

梅西在巴萨21年的球员生涯在今年夏天结束，因为金融危机导致巴萨工资超过了西甲的上限，俱乐部无法与梅西续约。

这位34岁的球员随后以自由转会的方式加盟巴黎圣日耳曼，但巴萨主席拉波尔塔表示，如果梅西愿意不要薪水，他可能会留在诺坎普。

今年10月份，拉波尔塔告诉RAC1：“我本希望梅西能来个180度大转弯，说他会免费为巴萨踢球。”

“我会喜欢这样，我会全力支持。据我所知，西甲会接受的。但我们不能要求梅西这样的球员这么做。”

梅西现在对拉波尔塔的言论作出了回击，他说道：“事实是，就像我在离开时解释的那样，我尽了一切的可能去留下来，俱乐部从来没有要求我免费踢球。”

“俱乐部要求我降薪50%，我毫无问题地同意了。我们可以更多地帮助俱乐部，我和我的家人的愿望是留在巴塞罗那。”

“没有人让我免费踢球，但同时，我觉得主席说的话不合适。这些话伤害了我，因为我觉得他没必要这么说，这就像把球从你手里拿走，却不承担后果，或者不负责。”

“这让人们觉得，或者产生一种怀疑，觉得我不值得。”

梅西还谈到自己第七次赢得金球奖的机会，他在巴萨的最后一个赛季帮助球队赢得了国王杯，然后在美洲杯为阿根廷赢得了他的第一个国际冠军。

当被问及是否觉得自己有望连续第二年获得金球奖时，梅西回答说：“说实话，我不这么认为。我最大的收获是我在国家队所取得的成就。在为这一成就付出了如此多的努力之后，这是最好的结果。”

“如果拿到金球奖，那将是非同寻常的，因为这将意味着多赢一个。第七个金球奖，这会很疯狂。如果没有赢，那什么也不会发生。我已经实现了我的一个伟大目标。”

有消息称梅西可能在2022年卡塔尔世界杯后从国家队退役，但他表示自己还没有这个想法。

他说道：“不，这不是真的。在我身上发生了这些事之后，我过着只关注当下的生活。我不知道世界杯和世界杯之后会发生什么。我不去想它。在那一刻必须发生的一切都会发生。”