梅西喜提FIFA最佳球员：个人奖项久违了

第一次获得该奖对这位巴萨超级巨星来说是件令人高兴的事，他相信他的俱乐部已经准备好反弹了。

梅西很高兴获得国际足联最佳男球员奖，但这位超级巨星现在的重点是帮助巴塞罗那应对西甲联赛开局缓慢的局面。

这位阿根廷天才击败了利物浦后卫维吉尔·范戴克和尤文图斯球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，在该奖项在2016年重新命名后首次获奖。

这是他自2015年第五次获得金球奖以来获得的第一个主要个人荣誉，32岁的他很高兴获得这个奖项。

梅西在接受记者采访时说：“很长一段时间没有获得个人奖项。这是我第一次获得这个奖，我很高兴能获得这个奖。”

梅西在2019-20赛季开始前的训练中小腿受伤，目前仍在恢复中。自受伤复出以来，他只代表巴萨在欧冠和西甲出场过两次。

与此同时，巴萨在西甲联赛的开局是1994-95赛季以来最糟糕的，5场比赛只得7分。

在本周对阵比利亚雷亚尔和赫塔菲的比赛中，梅西渴望看到巴尔韦德的球员们重新振作起来，开始向联赛领头羊毕尔巴鄂竞技发起进攻。毕尔巴鄂竞技目前比巴塞罗那高出四分。

“我们开局很糟糕，我们正在努力创造机会。这只是一个开始，但我们现在必须做出回应。没有更多的时间了，我们必须提高很多，我们意识到了这一点。这是团队的事。我毫不怀疑我们会进步。”

梅西伤愈复出，在欧冠0-0战平多特蒙德的比赛中踢了31分钟，之后在联赛中输给格拉纳达的比赛中踢了半场。

预计他将在周二对阵比利亚雷亚尔的比赛中首发，但可能不会打满90分钟。