梅西和瓜迪奥拉的巅峰时刻：梦三巴萨完胜曼联

九年前的今天，用瓜迪奥拉自己的话来说，“星星排成了一条线”，巴萨让观众们观看了足球史上最精彩的团队表演之一。

“我站在那里看着他们举起奖杯。我、吉格斯和斯科尔斯站在一起，双手捂着嘴，我说：‘伙计们，我感到很尴尬。’”

“（梅西）太放肆了。”

9年前，巴塞罗那在欧冠决赛中大胜曼联，里奥·费迪南德至今记忆犹新。温布利见证了这项赛事漫长而杰出的历史中最闪耀的团队表现之一——梅西的个人英雄主义成就达到了顶峰，他在5月伦敦的那个晚上确认了自己作为世界上最好的球员的地位。

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“梅西是一个杀手。”费迪南德回忆道：“罗纳尔迪尼奥是不真实的，自由流动的魔术师。但有了梅西，他会做到所有这些，但最后总会有一个进球或一个助攻。”

哈维当晚完成了141次传球，比曼联整个首发中场的传球总数还多39次。哈维创造了首开纪录的进球，他助攻佩德罗远射破门。

上半场的进球刺激了曼联，他们在整场比赛中第一次也是唯一一次射正了球门。鲁尼的精彩进球一度为曼联扳平比分。

也许在其他任何场合，鲁尼的杰作都会被作为比赛中最令人难忘的进球之一而载入史册。然而，这名前锋的努力在巴萨的比赛中只是一个小插曲。

下半场开场8分钟，梅西就给出了自己的答案，他在禁区边缘瞄准对方球员，然后射进球门底角，把范德萨打得狼狈不堪。“那是我的孩子”，在疯狂的庆祝中，瓜迪奥拉似乎在低声说，而温布利球场则爆发出对这个阿根廷人的钦佩之情。

比赛进行到第70分钟，决赛已经结束。梅西的突破将纳尼和埃弗拉远远甩在身后，球到了大卫·比利亚脚下，他为巴萨打进了决定性的第三球。

“这支巴萨是世界上最好的球队。”皇家马德里传奇桑切斯在巴萨获胜后第二天早上出版的报纸上对《马卡报》说，几乎没有人会对这位杰出前锋的观点提出异议。

走在世界喝彩前列的是梅西，首先是他自己的教练。“他是我所见过的最好的球员，也是我将会看到的最好的球员。”瓜迪奥拉在赛后滔滔不绝地说：“梅西是独一无二的，永远不会被重复。”

瓜迪奥拉在2018年的纪录片《拿球，传球》中说：“我记得那四年的时光，带着某种怀旧之情和巨大的喜悦。在这四年里，星星在最完美的时刻排成一线。我们成功的根本原因是球员们的巨大天赋。”

“我们教练就像高尔夫球童，但他们是把球放进洞里的人。每个球员都发挥了自己的作用。每个人都知道梅西是最棒的，没有人想夺走他的王冠。”

梅西和瓜迪奥拉这对搭档在巴塞罗那达成的默契，是在温布利球场见证了巴萨被称为历史上最杰出的球队之一的过程的核心。“独一无二，永远不会重复。”这是佩普当时说的话；这些话最终不仅定义了巴萨的明星球员，也定义了他的巴萨球队。