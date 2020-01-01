梅西和巴托梅乌都留下 巴萨这出戏该如何结局？

饱受争议的主席和想要离开的队长都还在诺坎普，所以除了加泰罗尼亚的混乱之外，我们很难知道还能期待什么。

巴塞罗那：不只是一个俱乐部。更像是一部烂肥皂剧。

仅在上个赛季，我们就看到巴萨遭遇了盗窃指控、向媒体泄密、社交媒体丑闻、降薪争议和琐碎的公开争吵、欧洲冠军联赛上对阵拜仁慕尼黑的历史性惨败，以及足球史上最戏剧性的转会闹剧。

那么，我们到底应该对新赛季有什么期待呢？

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无论如何，让我们从好消息开始：莱昂内尔·梅西仍在巴塞罗那。

现在，坏消息是：何塞普·马利亚·巴托梅乌也仍在巴塞罗那。

这对媒体来说可能是一件好事；毕竟，每个好故事都需要一个引人注目的主角和一个反派。但这对球员和他们的新教练罗纳德·科曼来说是一种不受欢迎的干扰。

巴托梅乌在诺坎普的持续存在意味着俱乐部仍然处于持续的混乱状态，使得更多的争论和争吵不可避免。

俱乐部主席表示，他不想与梅西“发生任何冲突”，但我们都知道情况远比这糟糕。

正如他在够力足球的独家专访中所描述的那样，队长梅西对俱乐部近年来的运作方式感到愤怒。

“已经很久没有任何项目了。”梅西愤怒地说：“他们会随着东西的流逝而歪曲事实，掩盖漏洞。”

此外，他仍然对巴托梅乌在休赛期阻止他离开的计划感到不满，甚至指责他的主席违背了让他离开的诺言。

显然，梅西不再对巴托梅乌有任何信心。

上周支持对主席不信任动议的20687个俱乐部成员也没有信心。

董事会的正式声明将于下周公布，很可能在10月份就巴托梅乌的未来进行投票。如果他在明年任期结束前被迫下台，一个临时委员会将监督12月份新主席的选举。

在这种紧张的气氛和持续不断的不确定性中，新教练科曼必须设法集中精力在球场上。

事实上，荷兰人被任命为基克·塞蒂恩的继任者，很快就成为这个夏天故事的一个脚注，因为科曼在梅西所说的“一场惨剧”中被定义为反派。

主席候选人维克托·冯特与哈维关系密切，他曾声称即使科曼赢得三冠王，他也会在两年合同的中途撤换科曼。然而，现在看来，科曼并不是带领巴萨走向成功新时代的头号人选。

因此，新主帅知道如果他想保住工作的话，奖杯是绝对必要的。

那么，巴塞罗那将在周日开始他们的联赛之旅，在主场迎战比利亚雷亚尔，科曼有什么希望从皇家马德里手中夺回冠军呢？

从好的方面来看，卫冕冠军今年夏天没有花一分钱，这意味着我们可以期待齐达内的球队在这方面做得更好——防守稳固，但进攻有问题，上周末与皇家社会的0比0平局完美地证明了这一点。

因此，皇马并非不可战胜的。不过，巴萨是否能将他们从霸主的位置上拉下来，仍是众说纷纭。

令人鼓舞的是，巴萨赢得了他们的三场季前赛，格里兹曼、登贝莱和库蒂尼奥都进了球，这是巴萨历史上最昂贵的三名球员，如果这个赛季球队想复兴的话，重新找回他们最好的状态是很有必要的。

在不合适的签约上花费大量的金钱是巴塞罗那陷入困境的原因之一。诚然，新冠疫情对巴萨造成了沉重打击，损失了3.15亿欧元的收入，但他们在2019-2020赛季的收入仍超过7亿欧元。

对于巴塞罗那来说，赚钱并不是问题；问题是这些钱被浪费了。现在已经所剩无几了。正如科曼在周六承认的那样，“我(在转会市场上)想得到的东西从财务角度看是不可能的。”

至少，科曼所青睐的4-2-3-1阵型应该能够更好地适应许多巴萨的失意人，包括库蒂尼奥，他在中场和边锋的位置上都显得不太舒服。

荷兰中场德容在科曼手下的国家队比赛中表现出色，他在上个赛季展示了他毋庸置疑的能力，他也应该从与布斯克茨搭档的双枢轴战术中获益良多。

当然，路易斯·苏亚雷斯转会马德里竞技，给巴萨的进攻留下了一个巨大的缺口，人们担心让他加入竞争对手的决定可能会反噬巴萨，这是可以理解的。

他的这种离开方式只会让梅西更加难过。周五，梅西在Instagram上发表了一篇对他的好朋友的衷心赞扬，还确保自己再次暗示了对巴托梅乌和科曼的不满，后者通过简短的电话告诉苏亚雷斯，他在俱乐部已经没有前途了。

“他们不应该这样把你踢走。”队长在一封公开信中告诉他的南美朋友，这封信得到了前巴萨球星内马尔、阿尔维斯、法布雷加斯和埃托奥的支持：“但事实是，在这个阶段，我再也不会感到惊讶了。”

科曼否认了对苏亚雷斯的不敬——“看起来我在这部电影中扮演的是坏人，但事实并非如此。”而且，从纯粹的竞技角度来看，很明显乌拉圭人正在走下坡路，但他仍然在上个赛季所有比赛的36场比赛中打进21球，贡献11次助攻。

苏亚雷斯最有可能的替代者孟菲斯·德佩伊会对这样的数据感到兴奋，因为26岁的里昂前锋在职业生涯中只有一个赛季的进球数超过15个(2017-18赛季的22个)。

巴萨的球迷们更希望看到长期的目标劳塔罗·马丁内斯从国际米兰转会而来，但至少他们会从德佩在荷兰国家队的19个进球中有11个是在科曼手下的18场比赛中打进的这一事实中得到鼓舞。

德佩也会在进攻端增加一些急需的速度，因为当登贝莱不能上场的时候，巴塞罗那看起来会非常缓慢，这是经常发生的事情。

由于巴萨仍在试图通过出售布莱斯维特、乌姆蒂蒂、托蒂博、拉菲尼亚和费尔波来筹集资金，下个星期可能会有另一名前锋来到诺坎普。

在周日对阵比利亚雷亚尔的比赛中，球迷们可能会看到在上赛季41场比赛中攻入15球的格里兹曼领衔锋线，尽管这位法国球星经常和梅西互换位置。

安苏·法蒂也将在这场比赛中发挥一定的作用，这位少年毫无悬念地在周三正式进入一线队——同时还有他4亿欧元的买断条款。

不过，普吉的身份仍不确定。21岁的普吉是黯淡的2019-20赛季中为数不多的亮点之一，但科曼认为普吉在他的手下没有固定的角色。

因此，这位深受球迷喜爱的来自马西亚的球员可能会被租借出去，特别是在新签下的皮亚尼奇现在正与布斯克茨和德容在中场竞争。

然而，甚至有人声称这名前尤文图斯组织核心可以作为一名现代的10号球员，要求他在防守和进攻上做出同样多的贡献。

因此，皮亚尼奇的准确角色只是巴萨新赛季许多令人着迷的次要情节之一。

当然，梅西将再次成为这场秀的主角，但由于对他的配角的质疑，以及巴托梅乌拒绝下台，目前还不可能知道这出大戏是否会有一个皆大欢喜的结局。