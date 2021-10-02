梅西和姆巴佩擦出火花 内马尔反而成为“多余”的那个人

内马尔承受着巨大的压力，他在2021年的运动战中只进了三个球，而他的两名超级巨星队友牢牢地占据了聚光灯

周二，梅西打入自己巴黎圣日耳曼后的首个进球，帮助球队2-0战胜曼城。

这是一个由姆巴佩助攻的进球，梅西在庆祝时承认了这一事实，他指着姆巴佩，感谢他让自己成为一名真正的巴黎球员。

值得注意的是，内马尔没有出现在庆祝中，不过赛后他还是上传了一张三人在更衣室庆祝的照片。

切尔西后卫蒂亚戈-席尔瓦在照片下方评论道：“我希望不要很快遇到巴黎，但愿不会。”

当他的巴西同胞以一种开玩笑的方式评论时，这张照片提醒了巴黎圣日耳曼的欧洲对手，他们拥有令人敬畏的进攻火力。然而，它的全部潜力尚未被释放，内马尔在2021-22赛季的前几周表现尤其艰难。

事实上，这是内马尔自2017年加盟巴黎圣日耳曼以来最令人失望的一段状态。

整个2021年，在俱乐部层面上，内马尔在运动战中只打进了3球，这或许是他职业生涯收获最贫瘠的9个月。

诚然，这名29岁的球员在2021年被伤病困扰，但由于巴黎给了他一份丰厚的新合同，俱乐部本应该期待他更稳定的输出。本赛季到目前为止，他唯一的进球是在2-1战胜里昂的比赛中那个备受争议的点球。

法国也出现了担忧。

前波兰中场奥布拉尼亚克在接受《队报》采访时说道：“他的生活方式……他开始为一些小事情买单。他正在为此付出代价，他没有加倍努力；反而会在晚上打扑克，他没有好好照顾自己。”

内马尔的情况不太好，这一点在对阵曼城时表现得尤为明显。

他的回追态度令人钦佩，他的批评者对此基本上没有评论，但当他在防守位置时，他倾向于尝试一些难以解释的技术动作，这可能会给他的球队带来麻烦。

有一次，他在离球门40码远的地方丢失了球权，这导致德布劳内差点破门，这是曼城为数不多的进球机会之一。

也许这是因为他出现在了一个自己不熟悉的位置上，并且面对的是曼城这支擅长用逼抢迫使球员犯错的精英级球队，但有时似乎他太想要脱颖而出了。

而就在这次失误的几分钟前，内马尔本可能创造一个进球，但他在一次精妙的第一脚触球后选择了一个奇怪的路线，最终没有办法过掉凯尔-沃克。

如果是完全自信而且处于能力，内马尔本可以做出更好的决策。

然而，内马尔只是个普通人。这个赛季巴黎圣日耳曼的每个人都承受着更大的压力，因为夏季转会窗口让人们对俱乐部的期望提高了。他也不能幸免于此，这也是可以理解的，他可能为了给两名超级巨星队友留下深刻印象而过度扩张自己。

梅西和姆巴佩本赛季开局都很顺利，相反，内马尔被批评在休赛期间没控制好体重，然后不得不处理一场涉及姆巴佩的高调口角，摄像机拍下了法国人抱怨内马尔没有给自己传球的画面。

内马尔似乎是三叉戟中感受到最大压力的那个人，部分原因是人们期望他与梅西能够立即产生默契。

但事实并非如此，阿根廷人反而与姆巴佩配合得更好。

目前，内马尔本赛季最好的一次助攻是说服梅西加盟巴黎圣日耳曼。再一次，他有问题要回答，还有批评者要回应。