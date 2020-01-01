梅西发文告别前主帅巴尔韦德：感谢你所做的一切

巴萨球星和他的队友苏亚雷斯一起感谢了主教练，并祝他未来好运。

莱昂内尔·梅西祝愿埃内斯托·巴尔韦德未来好运，称他的前主帅是“顶级专业人士和顶级人物”。

在西班牙超级杯输给马德里竞技后，巴萨在周一决定与巴尔韦德分手，而塞蒂恩则被迅速任命为他的替代者。

前毕尔巴鄂竞技主帅巴尔韦德在2017年接管了巴萨，并带领俱乐部连续两次获得西甲冠军和一个国王杯冠军。

然而，巴塞罗那上赛季在欧冠冠军联赛半决赛中戏剧性地输给了利物浦，接着又在国王杯决赛中输给了瓦伦西亚，这让巴尔韦德受到了质疑，尽管球队是西甲的领头羊，但在错过了超级杯冠军后，巴萨解雇了他。

梅西在巴尔韦德手下的所有比赛中都打进了112球，现在他要感谢这位西班牙人，这位前锋相信他会在下一份工作中成功。

周二，梅西在自己的Instagram官方账号上写道：“谢谢你所做的一切，老大。”

“我相信无论你走到哪里，一切都会很顺利，因为你不仅是顶级专业人士，也是顶级人物。祝你好运，给你一个大大的拥抱。”

塞蒂恩在接受媒体采访之前，周二进行了训练，前皇家贝蒂斯教练将在周日对阵格拉纳达的比赛中带领巴萨进行他在西甲的首场比赛。

这位61岁的主教练在他的演讲中承认，他仍然有些不相信自己会被授予世界足球界的最高职位之一。

“即使是在我最疯狂的梦中，我也无法想象我会在这里。”塞蒂恩说：“我是一个非常情绪化的人，今天对我来说是非常特别的一天。但是，首先，我要感谢俱乐部，其次，我对这个挑战和这个项目感到很兴奋。”

“昨天我在村子里放奶牛，现在我在这里训练世界上最好的球员。”

巴尔韦德本人在巴塞罗那官方网站发布的告别信息中祝塞蒂恩好运。

“当然，我要感谢球员们的努力，他们让我们一起赢得了4座奖杯。”巴尔韦德说：“从今天开始，我祝他们好运，也祝新教练基克·塞蒂恩好运。”