梅西又创纪录了！连续15年称霸欧冠

巴萨球星在昨晚的比赛中收获了自己本赛季的第一粒欧冠进球，由此创造了一项新的赛事纪录并且追平了由C罗和劳尔保持的另一项纪录。

周三巴萨客场挑战布拉格斯拉维亚的欧冠小组赛中，开场仅3分钟客队就由梅西完成破门，为球队首开纪录。虽然下半场开场后不久，布拉格斯拉维亚就由博日尔扳平比分，但苏亚雷斯的进球帮助西甲冠军2-1战胜对手，拿到3个积分。三轮过后积7分，排名F组头名。

虽然这只是梅西本赛季在欧冠赛场打入的第一粒进球，但这粒进球使得梅西成为了史上第一位连续15个赛季都有欧冠进球入账的球员。

阿根廷人第一次在欧冠赛场洞穿对手球门还要追溯到2005-06赛季。当时在小组赛阶段，巴萨的对手是希腊球队帕纳新奈科斯。那也是梅西升入巴萨一线队之后的第一个完整赛季。

从帕纳新奈科斯开始到昨天的布拉格斯拉维亚，梅西已经在欧冠赛场攻破了33支球队的大门。这也追平了目前效力于尤文的老对手C罗，以及皇马传奇劳尔所保持的纪录。

而这三人也是目前欧冠射手榜上的前三甲。C罗以127球高居榜首，梅西112球，劳尔71球分居二三位。

另一项之前由梅西保持的欧冠纪录在当地时间周二晚间已经被大巴黎前锋姆巴佩刷新。这位法国小将在本轮欧冠比赛中替补出场上演帽子戏法，在自己20岁零306天的这天，将自己的欧冠总进球数提高到15球，成为了最年轻的欧冠15球获得者。梅西打入自己欧冠第15球的时候，已经年满21岁，当时他刷新的也是由皇马传奇劳尔创造的纪录。

回到国内赛场，2019-20赛季9轮过后，巴萨目前19分领跑西甲积分榜，1分领先于死敌皇马。