梅西去年发给巴托梅乌的传真内容遭到公布

这位阿根廷前锋曾在2020年夏天尝试离开俱乐部，但最终没有成功

去年，为了离开诺坎普，梅西给前巴塞罗那主席巴托梅乌发了一封传真，而这份传真的内容如今被曝光。

梅西在2020年8月巴萨在欧冠惨败拜仁慕尼黑后不久表达了离开球队的愿望，他认为他的合同中有条款允许他自由转会离队，尽管他的合同当时还有一年才到期。

巴萨俱乐部对这一说法提出了异议，梅西最终让步了，尽管他最终只在巴萨再待了一年，然后就转会前往了巴黎圣日耳曼。

《世界体育报》现在得到了这封传真，传真日期为2020年8月24日，正是巴萨欧冠2-8惨败拜仁的九天之后，也是拜仁夺得欧冠冠军的第二天。

梅西的合同中有一项条款规定，如果他在2020年6月10日之前要求离开，他就可以自由转会离队，2020年6月10日是2019-20赛季的预定结束日期。

这一期限显然已经过去，但梅西辩称，疫情造成的延误意味着该条款仍然有效。

他提到了不可抗力，这是合同中经常使用的一项条款，由于无法控制的不可预见事件，阻止一方或双方履行其义务，而疫情就是这样的事件。

梅西在传真中写道：“我理解上述条款规定的无理由单方面终止权的时间框架必须根据2019-20赛季的特殊情况进行调整，因为足球遭遇了紧急状态和疫情造成的不可抗力情况。”

“由于这些特殊情况，2019-20赛季昨天才结束，我们的球队在8月15日结束了赛季，我们在8月14日晚被淘汰出欧冠联赛，回到巴塞罗那。”

“无论如何，在赛季结束后的10天内，并满足执行上述第3.1条的约定期限。根据我们协议规定，合同必须根据2019-20赛季的特殊情况进行解释，我将行使我的权利，从2020年8月30日起终止合同，其后果如上述规定3.1所述。”

巴塞罗那对此提出了异议，在梅西做出让步并决定留下来之前，这个问题似乎需要在法庭上作出裁决。

巴萨希望主席拉波尔塔的回归和对一些球员的出售能让他们用一份新合同来留住梅西。

他们成功地说服梅西留下，但在他的合同于6月到期后，由于俱乐部的财政限制，他们无法在西甲重新为他注册。

几天后，梅西含泪宣布他将离开巴萨，随后他加盟了巴黎圣日耳曼。