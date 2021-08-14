梅西去了法国后 德甲需要哈兰德成为他们的超级巨星
关于欧洲超级联赛（ESL），最让球迷恼火的一件事就是“老球迷”这个词。
这些球迷是俱乐部的传统支持者，他们关心球队的历史，不像那些追随超级巨星而来的“未来球迷”，这些“未来球迷”更有可能成为任何超级联赛的主要观众。
虽然ESL是一个灾难的想法，甚至还有比灾难更糟糕的公关，但“未来球迷”的想法并没有太离谱。
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在英国和爱尔兰的每个城镇和城市，你会看到年轻的球迷穿着欧洲精英俱乐部的球衣，就像他们可能穿在学校操场上就能看到的球队的球衣一样容易。
孩子们穿着印有“梅西10”字样的巴塞罗那球衣随处可见，毫无疑问，这将被本赛季的巴黎圣日耳曼球衣所取代，因为无论梅西在哪里踢球，年轻的球迷都会支持这位有史以来最伟大的球员。
许多“老球迷”可能也有同样的兴趣，他们本赛季更有可能观看法甲联赛，尽管他们对这赛事没有既得利益。
球迷首先热爱他们的俱乐部，但也想看到有娱乐性的比赛，有什么能比梅西、内马尔和姆巴佩的三叉戟更有娱乐性呢？
梅西的离开对西甲来说是一个打击，尤其是对中立球迷来说，但巴塞罗那和皇家马德里将继续吸引观众观看西班牙顶级联赛，即使没有这位阿根廷传奇球星的存在。
西甲已经适应了c罗的离去，它们也将适应梅西的离去。
即使没有这两位世界上最好的球员，英超联赛仍然是世界上最受欢迎的联赛。
今年夏天，英超又引进了一些令人兴奋的天才球员，包括多特蒙德的桑乔，但对德甲来说，好消息是多特蒙德也阻止了哈兰德前往英格兰。
在这个风云变幻的夏天，德国顶级联赛比以往任何时候都更需要哈尔兰，尤其是如果它们要为自己增添一些“未来球迷”的话。
莱万多夫斯基是德甲最好的球员和世界上最好的前锋，但在刺激年轻球迷方面，他没有哈兰德那样的X因素。
波兰人在球场上效率很高，尽管他在社交媒体上的表现迷人而有趣，但他这个月就33岁了，他的职业生涯似乎即将结束。
而哈兰德刚满21岁，就在足球界和Instagram上掀起了一场风暴。
他将继续变得更好，明年夏天的解约条款将确保每一支豪门俱乐部都在追逐他。
现在，他仍然留在多特蒙德，多特蒙德将成为德甲最大的吸引力，他们有最具市场价值的球员和超级巨星，他们需要与英超、西甲、意甲和现在的法甲竞争收视率。
哈兰德在21-22赛季的首场比赛中上演帽子戏法，帮助多特蒙德在德国杯比赛中击败威斯巴登，现在他在各项赛事60次出场已打进60球。
他是上赛季欧冠联赛的最佳射手，并在德国杯决赛中攻入两球，帮助多特蒙德捧起冠军。
无论在哪里踢球，面对什么级别的对手，哈兰德都能轻松进球。这引起了足坛那些最优秀的主教练的关注和赞扬，包括曼城主帅瓜迪奥拉。
瓜帅今年早些时候在接受采访时说道：“在他这个年龄打进那么多球并不容易。”
“当这种情况发生时，那是因为他能在禁区内通过反击用左脚和右脚得分。他是一名出色的前锋，每个人都知道这一点。”
哈兰德知道这一点，多特蒙德也知道这一点，也许最重要的是，德甲联赛也知道这一点。
在这个每个联赛都在争夺收视率和试图赢得新球迷的世界里，德甲比以往任何时候都更需要哈兰德。