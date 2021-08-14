梅西去了法国后 德甲需要哈兰德成为他们的超级巨星

在经历了一个平静的转会市场后，德甲联赛将不得不比以往任何时候都更加努力地与欧洲其他大联赛争夺观众

关于欧洲超级联赛（ESL），最让球迷恼火的一件事就是“老球迷”这个词。

这些球迷是俱乐部的传统支持者，他们关心球队的历史，不像那些追随超级巨星而来的“未来球迷”，这些“未来球迷”更有可能成为任何超级联赛的主要观众。

虽然ESL是一个灾难的想法，甚至还有比灾难更糟糕的公关，但“未来球迷”的想法并没有太离谱。

在英国和爱尔兰的每个城镇和城市，你会看到年轻的球迷穿着欧洲精英俱乐部的球衣，就像他们可能穿在学校操场上就能看到的球队的球衣一样容易。

孩子们穿着印有“梅西10”字样的巴塞罗那球衣随处可见，毫无疑问，这将被本赛季的巴黎圣日耳曼球衣所取代，因为无论梅西在哪里踢球，年轻的球迷都会支持这位有史以来最伟大的球员。

许多“老球迷”可能也有同样的兴趣，他们本赛季更有可能观看法甲联赛，尽管他们对这赛事没有既得利益。

球迷首先热爱他们的俱乐部，但也想看到有娱乐性的比赛，有什么能比梅西、内马尔和姆巴佩的三叉戟更有娱乐性呢？

梅西的离开对西甲来说是一个打击，尤其是对中立球迷来说，但巴塞罗那和皇家马德里将继续吸引观众观看西班牙顶级联赛，即使没有这位阿根廷传奇球星的存在。

西甲已经适应了c罗的离去，它们也将适应梅西的离去。

即使没有这两位世界上最好的球员，英超联赛仍然是世界上最受欢迎的联赛。

今年夏天，英超又引进了一些令人兴奋的天才球员，包括多特蒙德的桑乔，但对德甲来说，好消息是多特蒙德也阻止了哈兰德前往英格兰。

在这个风云变幻的夏天，德国顶级联赛比以往任何时候都更需要哈尔兰，尤其是如果它们要为自己增添一些“未来球迷”的话。

莱万多夫斯基是德甲最好的球员和世界上最好的前锋，但在刺激年轻球迷方面，他没有哈兰德那样的X因素。

波兰人在球场上效率很高，尽管他在社交媒体上的表现迷人而有趣，但他这个月就33岁了，他的职业生涯似乎即将结束。

而哈兰德刚满21岁，就在足球界和Instagram上掀起了一场风暴。

他将继续变得更好，明年夏天的解约条款将确保每一支豪门俱乐部都在追逐他。

现在，他仍然留在多特蒙德，多特蒙德将成为德甲最大的吸引力，他们有最具市场价值的球员和超级巨星，他们需要与英超、西甲、意甲和现在的法甲竞争收视率。

哈兰德在21-22赛季的首场比赛中上演帽子戏法，帮助多特蒙德在德国杯比赛中击败威斯巴登，现在他在各项赛事60次出场已打进60球。

他是上赛季欧冠联赛的最佳射手，并在德国杯决赛中攻入两球，帮助多特蒙德捧起冠军。

无论在哪里踢球，面对什么级别的对手，哈兰德都能轻松进球。这引起了足坛那些最优秀的主教练的关注和赞扬，包括曼城主帅瓜迪奥拉。

瓜帅今年早些时候在接受采访时说道：“在他这个年龄打进那么多球并不容易。”

“当这种情况发生时，那是因为他能在禁区内通过反击用左脚和右脚得分。他是一名出色的前锋，每个人都知道这一点。”

哈兰德知道这一点，多特蒙德也知道这一点，也许最重要的是，德甲联赛也知道这一点。

在这个每个联赛都在争夺收视率和试图赢得新球迷的世界里，德甲比以往任何时候都更需要哈兰德。