梅西加盟巴黎：一场酝酿了10年的交易 在几天之内完成

看到梅西穿着一件不是巴萨球衣的队服踢球，即将成为现实——而卡塔尔和巴黎的梦想也一样即将实现

梅西转会巴黎圣日耳曼的计划酝酿了10年，但最终在几天内就完成了。

巴黎圣日耳曼得到了签下一名梦寐以求的球员的难得机会，他们以自己在转会市场上闻名的无情效率完成了这位巴塞罗那标传奇球星的签约，许多人都曾经认为梅西永远不会为其他欧洲俱乐部效力。

“去做更大的梦”是巴黎圣日耳曼的口号。2017年夏天，他们以2.22亿欧元的世界纪录价格签下了内马尔，这一交易永远改变了足球世界的版图，他们似乎不可能完成比这更轰动的转会。

然而四年过去了，他们的队伍里增加了一位可以说是有史以来最伟大的球员。至少，在巴黎圣日耳曼的卡塔尔老板QSI集团（以下简称QSI）看来，梅西绝对是有史以来最伟大的。

当QSI在2011年夏天接管巴黎圣日耳曼时，他们的雄心是让俱乐部成为欧洲的旗舰球队之一。尽管俱乐部的批评者认为这是一支没有历史的球队，但他们忘记了一点，那就是以欧足联的系数来衡量的话，巴黎圣日耳曼在上世纪90年代中期是欧洲大陆最好的球队，拥有像大卫-吉诺拉和乔治-维阿这样的天才球员。

的确，当QSI接手时，巴黎的状况并不好。事实上，就在几个赛季之前，他们才在最后一轮堪堪战胜索肖，避免降级到法乙联赛。

在这样的背景下，巴黎圣日耳曼变成一支梅西这样的球员可能会考虑加入的俱乐部，似乎是一种幻想。然而，从一开始，QSI就把梅西和他的长期竞争对手C罗作为签约的基准，因为他们打算让俱乐部夺得欧洲冠军。

他们认为，作为世界上最知名的城市之一和足球天才的温床，巴黎作为一支精英球队的主场城市已经有成熟的条件。包括城市名气、超过200万的人口以及一段还不错的足球历史，都是成功的原材料。

QSI带来了他们的营销头脑，以及至关重要的金钱，许多许多的金钱。

十多年来，QSI建立了一支值得足球运动中最伟大的球员们加盟的俱乐部，同时他们一直密切关注着梅西和C罗的一举一动，直到去年夏天，梅西的情绪明显不稳定，甚至想离开巴塞罗那。

虽然时任巴萨主席巴托梅乌拒绝放梅西离队，但在梅西进入合同年之际，这位阿根廷巨星离队的大门已经打开。

巴黎圣日耳曼试图通过梅西在俱乐部内的几位朋友的公开示好将其带到巴黎。内马尔、迪马利亚、维拉蒂和帕雷德斯都是试图在梅西的思想中播下加盟巴黎种子的人。

帕雷德斯在2020年12月的一次采访中说道：“我们都希望他能来，我希望梅西能为自己做出最好的决定，但我们会张开双臂欢迎他。”

尽管如此，梅西坚持表示自己会等到赛季结束后再决定未来，因为巴萨的债务高达12亿欧元，俱乐部因此无法给他开出他之前拿到的合同条款。

与此同时，梅西在诺坎普的情况看起来比较之前更好。巴托梅乌递交了辞呈，拉波尔塔重新当选主席，后者表示自己会尽全力将梅西留在俱乐部。

赛季结束，巴萨在西甲排名第三，并在欧冠16强遭到淘汰。双方没有达成任何协议。下一个具有里程碑意义的日子是6月30日，梅西上一份合同的截止日，但是他和俱乐部仍然没有就续约达成协议。

即使在梅西带领阿根廷自1993年以来首次夺得美洲杯冠军之后，双方仍未达成任何协议。

巴萨准备的一份合同已经到位，只差一些小细节有待完善，但最终这份合同永远没有被任何人所签署，尽管拉波尔塔和他的董事会一直公开表示他们对梅西续约持乐观态度。

直到最后一刻之前，巴萨都对留住梅西充满信心，但西甲在他们需要遵守的工资上限问题上不会做出任何让步，这使得梅西不可能被球队所注册。

8月5日，那个决定性的星期四到来了，梅西在巴塞罗那的未来终于有了定论，这一天将永远载入足球史。

巴塞罗那在一份声明中含蓄地批评西甲对他们的困境缺乏支持，并表示：“尽管巴塞罗那俱乐部和梅西已经达成协议，双方都有明确的意向在今天签署一份新合同，但由于财政和结构性障碍，这是不可能发生的。”

“有鉴于此，梅西将不会留在巴塞罗那。双方都对球员和俱乐部的愿望最终无法实现深感遗憾。”

随着欧洲赛季的临近，这位世界上最伟大的球员要离开他生活了20多年的家，他需要找到一支新的俱乐部。在巴塞罗那举行的告别记者招待会上，他泪流满面。

梅西在发布会上说道：“每个人都知道离开巴塞罗那对我来说有多艰难，在这里生活了这么久之后，我很难再考虑换一个环境了。”

然而，这就是他发现自己所处的现实。

梅西的选择是有限的。曼城，他的恩师瓜迪奥拉执教的球队，刚刚在格拉利什身上花了一大笔钱，而另外唯一有能力和愿意承担他工资要求的俱乐部是巴黎圣日耳曼。所以他的团队联系了俱乐部。

除了巨额的资金，巴黎圣日耳曼还有其他吸引人的地方，最明显的莫过于俱乐部里有一群梅西的密友。例如内马尔，内马尔两年来一直在尝试说服梅西加盟大巴黎，两人在巴萨的时候就已经关系亲密。

迪玛利亚是梅西的另一个好友，还有帕雷德斯和维拉队。在休赛期于社交媒体上看到这群人的合照并不是什么稀罕事，三个这样的例子暗示了梅西加盟巴黎这一最终结果。

在美洲杯期间，梅西晒出了一张自己和帕雷德斯以及迪马利亚一起泡冰浴的照片，在赢得美洲杯冠军后，他又被拍到与内马尔亲密地开着玩笑。

最后在8月4日，就在他的巴塞罗那职业生涯结束前的几个小时，他出现在了迪马利亚的Instagram上，在伊比萨岛上与四名巴黎球星合影，这张照片现在已经可以被看作是巴黎圣日耳曼的队员聚会照片。然而，所有各方都坚称，这张照片和之后发生的事情之间没有关联。

梅西在新闻发布会上说道：“他们和我说‘来巴黎吧，来巴黎吧’，但这张照片的拍摄和这些事情的发生出现在同一周完全是巧合。”

迪马利亚证实了这一说法，他告诉ESPN：“梅西已经说过了，这只是巧合。我们和他还有帕雷德斯一起去了伊比萨岛，然后内马尔邀请了我们，维拉蒂也加入了我们的行列。我们邀请梅西加盟巴黎圣日耳曼，但当时巴萨已经为他准备好了一切，他和我们说他会呆在巴萨。”

24小时后，梅西的世界发生了翻天覆地的变化，在收到梅西团队的联系后，巴黎圣日耳曼迅速采取了行动。

这是一个意想不到的机会。巴黎之前也曾试探过梅西，但直到上周四巴塞罗那宣布无法与梅西续约，这一交易才变得可行。

内马尔是巴黎圣日耳曼在这笔交易中的坚定支持者，他给他的朋友发短信和打电话，敦促他加盟巴黎。

与此同时，在巴黎内部，有关签下梅西的可行性的严肃讨论正在进行。特别是由于俱乐部已经在今年夏天签下了阿什拉夫、维纳尔杜姆、拉莫斯和多纳鲁马的情况下，巴黎的财务部门正在研究财政公平原则的相关文件。

尽管在所有这些交易中，只有阿什拉夫是需要转会费的，但所有这些球员的工资都很高。

巴黎圣日耳曼得出结论，梅西的交易可能会被批准，尽管他们必须承诺在今年夏天出售总价值1.8亿欧元的球员——这在这样一个停滞不前的转会市场中是一个巨大的挑战。然而，对巴黎圣日耳曼来说，这完全是另一个问题。

从那时起，事情开始加速发展。俱乐部很快与梅西谈妥了一份为期两年的合同，合同中还包含续约一年的条款。即使是比较复杂的问题，也得到了较快的解决。

到了周六，双方已达成原则性协议，巴黎圣日耳曼开始忙碌起来，营销部门尤其积极地设计各种广告策略，以最大限度地扩大梅西加盟的影响力。

第二天，当球迷们聚集在布尔热机场外欢迎梅西来到巴黎时，交易的势头似乎停滞了。梅西并没有来到巴黎，他被记者拍到还在自己巴塞罗那的家中休息。

有关梅西转会其他球队的牵强谣言迅速出现又消失，而梅西的律师正在详细研究合同的细节。

8月10日上午，梅西收到了巴黎的正式报价并接受。到这个阶段，这笔交易已经是公开的秘密；梅西已经穿着俱乐部的T恤出现在下榻酒店的窗口。

几个小时后，不可能的事发生了。梅西在王子公园被拍到手持巴黎圣日耳曼球衣，正式签约加入俱乐部，这标志着他职业生涯中最大的十字路口，也是法国最强俱乐部历史上最大的十字路口。

周六，梅西和俱乐部其他夏季新援将在对阵斯特拉斯堡的比赛之前亮相，对于那些有幸到现场的球迷来说，没有比这更大的梦了。