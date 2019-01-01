梅西力压范戴克C罗拿下FIFA最佳男球员

这位巴塞罗那球星在又一个50+进球的赛季后获得了这个奖项，力压荷兰后卫和葡萄牙前锋。

巴塞罗那球星莱昂内尔·梅西击败利物浦球星维吉尔·范戴克和尤文图斯球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，被评为今年的国际足联最佳男球员。

梅西在上个赛季带领巴塞罗那夺得了又一个西甲冠军，这是他在巴萨的第10个西甲冠军。他上赛季代表巴萨出场50次，攻入51球，这是他连续第10个赛季至少打进40球。

周一的颁奖典礼标志着该奖项在更名后的第四次颁发。此前，该奖项曾与法国足球的金球奖合并，而皇马在欧冠赛场上的成功主导了该奖项的早期历史。

C·罗纳尔多分别在2016年和2017年获得该奖项，并带领球队夺得欧冠冠军，梅西在每个赛季的投票中都获得第二名。

随后，卢卡·莫德里奇在2018年夺得该殊荣，他随皇马夺得欧冠三连冠，并在俄罗斯与克罗地亚国家队打入世界杯决赛。

然而，梅西今年势不可挡，他和范戴克、C·罗纳尔多、莫德里奇、阿利森、马塞洛、德里赫特、塞尔吉奥·拉莫斯、埃登·阿扎尔以及姆巴佩一起入选了国际足联最佳阵容。

然而，这位巴萨球星并不是大包大揽，18岁的匈牙利球员丹尼尔·佐里的倒钩进球击败了梅西对阵贝蒂斯的吊射，获得普斯卡什奖。

很多人都认为范戴克最有希望获得今年的最佳球员，因为这位荷兰后卫在利物浦的后防线上发挥出色，而利物浦的后防线被普遍认为是世界上最好的。

这位被评为PFA最佳球员和英超最佳球员的红军中后卫帮助球队赢得了欧冠冠军，并在此过程中淘汰了梅西所在的巴塞罗那，同时带领荷兰队进入了欧洲国家联赛决赛，在决赛中输给了C·罗纳尔多所在的葡萄牙队。

除了在国家队的成功，C·罗纳尔多还帮助尤文图斯获得了又一个意甲冠军，同时还获得了意大利超级杯冠军。C·罗纳尔多是尤文图斯在所有比赛的头号射手，在他的意甲第一个赛季的43场比赛中打入28粒进球，其中包括21粒联赛进球。