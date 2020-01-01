梅西：内马尔想要回巴萨 同胞马丁内斯很出色

这名队长承认他“很想”看到他的前队友回到诺坎普，并对蓝黑军团的当家球星大加赞赏。

梅西表达了他的信念，内马尔想回到巴塞罗那，并称赞了传闻的目标和国际球星劳塔罗·马丁内斯。

其他球队

2017年，内马尔以2.22亿欧元(1.86亿英镑/ 2.4亿美元)的转会费从巴萨转会到巴黎圣日耳曼，创下了世界纪录，但这位巴西球星仍然与诺坎普的回归联系在一起。

据报道，这位巴黎圣日耳曼前锋试图在赛季初回到巴萨，尽管俱乐部已经尽了最大的努力，但转会并没有实现。

梅西毫不掩饰自己想和内马尔重聚的愿望，他说：“我说过很多次了，在体育界，内马尔是世界上最好的球员之一，我希望他能回来。”

“他真的很期待回来，(离开后)他总是显得很抱歉。他为回归付出了很多，这是他尝试回归的第一步。”

近三年前，内马尔离开巴萨的决定激怒了他的一些前队友，但梅西理解他离开诺坎普背后的原因。

“人们这样看他是很正常的，因为他离开的方式，这在当时也困扰着我，我们试图说服他不要这样做。”梅西说。

“但最终，我们都想赢，都想拥有最好的。我们和其他人都是如此。正如我之前所说的，他是最好的球员之一，在球场上为我们做出了很多贡献。但人们这样想是可以理解的，因为他以一种他们不喜欢的方式离开了。”

巴萨也与国米前锋马丁内斯联系在一起，因为西甲冠军一直在寻找苏亚雷斯的长期替代者。

据报道，马丁内斯与巴萨、曼联、曼城和皇家马德里都有联系，他现有的合同中包含有1.11亿欧元(9300万英镑/ 1.2亿美元)的解约条款。

梅西很了解马丁内斯，因为他们是阿根廷国家队的队友，巴萨队长称赞马丁内斯是一名“出色的”球员。

“他很出色，他的状态令人印象深刻，”梅西说。“他曾被认为是一名伟大的球员，现在他爆发了，并展示了这一点。他很强壮。他有一个非常好的对手，他有很多目标，在他与任何人战斗的领域。劳塔罗的实力很好。他很完整。”

梅西继续说道：“我希望他们都能来到这里，为冠军联赛而战。劳塔罗和路易斯有很多相似之处。”