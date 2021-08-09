梅西、内马尔和姆巴佩：巴黎将打造足坛历史上最具破坏力的进攻组合

这位六次金球奖得主离开巴塞罗那后，将与两名足球史上最昂贵的球员联手

在周六的法甲联赛中，巴黎圣日耳曼以2比1战胜了升班马特鲁瓦，但他们是在缺乏球星的情况下取得胜利的。

上半场中段，阿什拉夫首开记录，随后姆巴佩助攻伊卡尔迪打进了制胜一球，但巴黎圣日耳曼的大多数超级球星——无论新老——都缺席了比赛。

拉莫斯因伤缺阵，多纳鲁玛、马尔基尼奥斯、维拉蒂、内马尔和迪马利亚也都缺席了比赛。

与此同时，巴黎阵中最大牌的球星梅西，甚至还没有与球队签下合同。

事实上，梅西预计将与巴黎签约2年，当他提笔在合同上签下自己的名字时，也就是巴黎圣日耳曼组建起足球历史上最具破坏力的进攻组合的那一天，至少从纸面上来看，这是最具破坏力的阵容。

这位六次金球奖得主，被广泛认为是足球历史上最伟大的球员之一，他将与史上最昂贵的两名球员联手。这是一个令人垂涎的画面。

之前人们认为巴黎圣日耳曼可能会在梅西或姆巴佩之间二选一，但现在越来越明显的是，法国球队将同时拥有梅西和姆巴佩。

内马尔最近也签署了一份四年的合同，将自己的未来交给了巴黎，主教练波切蒂诺将拥有至少一年的超强进攻组合，这与他曾经指挥过的任何进攻组合都不同。

姆巴佩的合同将于2022年6月到期，目前几乎没有迹象表明他会签署新合同。

表面上，这位世界杯冠军据说很担心巴黎圣日耳曼在欧洲的竞争力。而俱乐部的回应是用一个夏窗的时间来签下一批伟大的球员，补强球队实力。

巴黎圣日耳曼在这个夏天已经签下了一大批顶级球员，包括国际米兰的阿什拉夫，以及一小群自由转会而来的优秀球员，例如拉莫斯、多纳鲁玛、维纳尔杜姆和不久之后的梅西。

然而，这个问题仍然悬而未决。当他的合同到期时，姆巴佩会留在似乎拥有无穷无尽财政资源的家乡俱乐部巴黎圣日耳曼，还是会转会到皇家马德里，实现年轻时的梦想呢？

所有人都认为，留住姆巴佩仍然比签下梅西更重要，但事实证明后者更容易实现，与姆巴佩合作的机会无疑是吸引梅西转会到巴黎圣日耳曼的因素之一。

毕竟，梅西在与姆巴佩相遇时，曾输给过对方。

外界普遍认为，姆巴佩将在梅西和C罗的时代过去后扛起足坛第一球星的大旗，在2018年世界杯法国击败阿根廷的比赛中，他打进了两球，而在今年早些时候的欧冠八分之一决赛中，他又对巴萨进了四球。

同时，从姆巴佩的角度来看，巴黎圣日耳曼在争夺欧冠方面的雄心壮志已经没有任何疑问了。但是，首发阵容里坐拥梅西、内马尔和姆巴佩的这样一支球队，防守能够平衡吗？这样的问题肯定会被记者提起。

尽管如此，有三名如此出色的前锋，巴黎圣日耳曼将成为2021-22赛季欧冠冠军的最大热门。

在姆巴佩闪电般的速度、内马尔精湛的技术和梅西全面的卓越之间，他们希望用纯粹的天赋来弥补他们在身体上的不足。

姆巴佩未来的不确定性意味着这三人可能只会在一起踢一个赛季，但这将是一个无比有趣的赛季。