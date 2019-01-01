梅西也担心：以为内马尔不回巴萨就去皇马

这位五次金球奖得主认为，如果这位巴黎圣日耳曼前锋不能回到诺坎普，他将前往伯纳乌。

莱昂内尔·梅西担心如果巴塞罗那不能签下巴黎圣日耳曼前锋内马尔，后者将在夏天加盟皇马。

这位巴西国脚明确表示他想离开王子公园，但是经过一段时间的转会市场的激烈猜测，他最终还是留在了法甲冠军。

巴塞罗那和皇家马德里都与这名27岁的前锋联系在一起，但最终他们都不愿意匹配巴黎圣日耳曼的要价。

尽管如此，在转会窗中，梅西还是担心皇家马德里会突然出手签下内马尔。为了吸引埃登·阿扎尔、卢卡·约维奇和米利唐等人，皇马曾不惜重金。

“我真诚地认为，在这个市场上，如果他不来这里，他就会去马德里。”梅西告诉RAC1电台：“他真的很期待离开并做出改变，他认为弗洛伦蒂诺·佩雷斯和皇马会做些什么来签下他。”

巴萨的阵容中没有内马尔，但他们仍然拥有奥斯曼·登贝莱。这位年轻的法国人在4-0战胜塞维利亚的比赛中，因为对主裁判拉霍兹不满而被红牌罚下。这名裁判表示，登贝莱说的是“你非常差劲”。

然而，梅西为这位22岁的球员进行了辩护。

阿根廷人说：“我告诉裁判，奥斯曼很难说出这样的话，因为他很难（用西班牙语）造句。教练在新闻发布会上支持了我。我们很惊讶裁判能如此清楚地理解他，因为他说西班牙语仍然很困难。”