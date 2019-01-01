梅西为马内排第四遗憾 直言是自己喜欢的球员

六届金球奖得主向红军前锋送上了敬意，他认为马内最终排名第四显然有些运气不佳。

梅西捧起了他的第六座金球奖奖杯，而范戴克只能无奈与这项荣誉擦肩而过。曾经与梅西垄断金球奖长达十年的C罗，排名相较去年下降一位，堪堪排在第三位。

得益于利物浦在过去12个月的出色表现，排名第四的球星正是同样来自安菲尔德的马内。状态正红的塞内加尔国脚还在这一年中成为了2018-19赛季英超金靴得主之一。

在此前的FIFA年度最佳球员的评选当中，梅西就将自己的一票首先投给了马内。被Canal+非洲体育板块问到如何看到金球奖最终排名时，梅西说道：“很遗憾看到马内排在第四的位置。”

“但我想今年足坛用很多顶级球员。这也就是为什么很难去选出特别出众的那一个。但我选了马内（作为最佳球员），因为他是我喜欢的球员。

“马内在这一年取得了很棒的成就，在利物浦队内都显得非常突出。这也是我选择他的原因。”

“我再重申一次，今年很多球员都非常优秀，所以做出选择非常困难。”

周中利物浦与埃弗顿进行了本赛季首回合的默西塞德德比，马内也在比赛中打入了自己本赛季的第13粒进球，帮助红军5-2战胜对手。

在金球奖公布之后，马内在恭喜梅西的同时，也表达了自己会继续努力争取这一奖项的态度。

塞内加尔前锋说道：“恭喜获胜者，明年再见。我会尽力，或许也能够捧起金球奖。”