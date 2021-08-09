梅西：为了留在巴萨我自愿降薪50% 从未要求涨薪30%

这位阿根廷国脚在最后的新闻发布会上动情地解释了他离开巴萨的原因

梅西证实，为了留在巴塞罗那，他曾提出将自己的工资减半，而有关他要求加薪30%的报道则是“谎言”。

周日，梅西在诺坎普对媒体发表了最后一次讲话。此前，由于一份新的长期合同谈判破裂，梅西被迫结束自己21年的巴萨生涯。

自2020-21赛季结束以来，巴萨俱乐部一直在疯狂地尝试降低他们的薪水支出，以回到西甲联赛的官方上限以下，但有消息称，他们的队长梅西要求得到更丰厚的待遇，以延长他自己的合同。

梅西现在澄清了这一说法，他坚称自己同意减薪50%，据够力足球今夏早些时候透露，这位阿根廷巨星已经准备好将自己的未来承诺给巴萨，并续约至2026年。

然而，这样的牺牲仍然不够，这位6次金球奖得主在他作为巴萨球员的最后一次新闻发布会上为自己辩护。

梅西说道：“关于我要求加薪30%的报道是假的，这是一个谎言，我提出降薪50%，然后他们就没有再问我其他的要求了。”

“就像主席说的，俱乐部有一大笔债务，他们不能这样做，不可能留下我。”

“继续把拖下去会让情况变得更复杂，我需要从现在开始专注于我的生涯和我需要做的事情。”

“我做了我能做的一切，但我没有办法留下来。”

梅西在效力巴萨期间赢得了10座西甲冠军和4座欧冠冠军，他在各项赛事中为巴萨打入672个进球，但他对自己的奖杯数量并不完全满意。

当被问及是否有任何遗憾时，这位34岁的球员说道：“我仍然想赢得更多的欧冠冠军，对阵利物浦和切尔西的半决赛都令我遗憾。”

“我不后悔，我总是拼劲全力，但我们这一代人本可以赢得更多的欧冠冠军。”

近几个月来，梅西一直与欧洲其他几支顶级俱乐部联系在一起，他在去年夏天提交了一份转会申请，引发了人们对他未来的猜测。

曼城、国际米兰和尤文图斯都被认为对梅西感兴趣，梅西也留下了转会美国职业足球大联盟的可能性，但现在看来他可能会去法国。

在结束新闻发布会之前，梅西承认自己有可能加盟巴黎圣日耳曼，并对社交媒体上流传的一张他与迪玛利亚、帕雷德斯和维拉蒂的合照发表了评论。

据报道，这位阿根廷国脚将与巴黎签下一份利润丰厚的两年合同，谈及这张与多名巴黎球员的合照，梅西说道：“和巴黎圣日耳曼球员的合影完全是巧合。”

“我和朋友们在那里，我们决定拍张照片……他们对我说：‘到巴黎来吧!’但这只是个玩笑，我们是在度假。”