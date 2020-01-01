梅西与F1车手汉密尔顿分享劳伦斯最佳男运动员奖

这名巴塞罗那前锋是第一个获得该奖项的团体运动员，该奖项是由一群体育届传奇人物投票决定的。

本周一，巴塞罗那前锋莱昂内尔·梅西和一级方程式赛车手刘易斯·汉密尔顿共同获得劳伦斯年度世界体育最佳男运动员奖。

梅西和汉密尔顿的得票在投票中持平。

阿根廷国脚梅西上赛季以34次出场36粒进球为巴萨赢得了第26座西甲冠军，这也为他赢得了创纪录的第六次金球奖。本赛季他已经在27场比赛中打进19球。

其他球队

奔驰车手汉密尔顿于2019年第六次加冕F1世界冠军，在历史纪录上仅次于迈克尔·舒马赫。

汉密尔顿在柏林亲自领奖，而梅西——第一个获得该奖的集体项目运动员——通过视频发送了一条消息。

“我要感谢劳伦斯奖给了我这样的认可。事实上，这是一个非常重要和特殊的奖项。”这位32岁的阿根廷球星说道。

“我很荣幸能成为第一个获得这个奖项的团队项目运动员，而不是通常情况下的个人运动。非常感谢。”

“对我来说，能成为这个奖项的一部分，成为第一个获得这个奖项的团队队员，我感到非常高兴。当然，我要感谢我的队友，我的家人和支持我的球迷。有了他们，这种个人认可才成为可能。”

这两人比其他竞争者拉菲尔·纳达尔、马克·马奎兹、泰格·伍兹和埃鲁德·基普乔格获得了更多的选票。