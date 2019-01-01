梅西：不知道巴萨是否已尽力买内马尔

加泰罗尼亚人试图把内马尔带回诺坎普的努力最终失败了，让他的前搭档懊恼不已。

莱昂内尔·梅西坚称，他对巴塞罗那未能在夏季转会窗关闭后确保内马尔回家并不感到失望，同时他也承认，他不确定巴萨是否已经竭尽全力让这位巴西人回归球队。

内马尔从桑托斯转会到诺坎普后，梅西和内马尔一起在诺坎普度过了四个赛季。一年后，随着路易斯·苏亚雷斯的到来，致命的MSN组合成型，帮助巴萨赢得了许多奖杯。

MSN在三年里两次获得西甲冠军，同时还获得了三次国王杯冠军和2014-15赛季的冠军联赛冠军。

但他们的关系在2017年结束，内马尔以2.22亿欧元的世界纪录转会到巴黎圣日耳曼。

今年夏天内马尔将回归巴萨的传闻甚嚣尘上。然而，最终，双方无法达成协议，而梅西似乎已经接受了这一事实。

“我希望内马尔能来。”阿根廷人向《体育》解释道：“老实说，我不知道巴萨是否尽了一切可能把他弄回来，但我确信和巴黎圣日耳曼谈判并不容易。”

“我并不失望。我们拥有一个强大的阵容，可以在没有内马尔的情况下在各条战线上战斗。内马尔是世界上最好的球员之一。有了他带来的赞助和形象，俱乐部也会向前迈进一步。”

许多谣言称诺坎普内部有球员群体希望巴萨签回内马尔，而梅西则是这个群体的领头，梅西对这一说法嗤之以鼻。

“我们从来没有要求签下内马尔，我们只是给出了我们的意见。”他补充道：“我负责管理吗？事实证明并非如此。”

在季前赛受伤后，梅西本赛季还没有为巴萨出场。