梅西不应该赢得最佳 尤文高官：C罗才当之无愧

老妇人的官员认为他们的葡萄牙球星应该在米兰拿到最高的荣誉。

据尤文图斯体育总监法比奥·帕拉蒂奇说，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多应该在莱昂内尔·梅西之前获得国际足联最佳男球员奖。

本周一，巴塞罗那超级球星梅西在米兰的颁奖典礼上首次捧起这一荣誉，利物浦后卫范戴克位居第二，罗纳尔多位居第三。

然而，尤文官员认为组委会的决定是错误的，他坚持认为罗纳尔多应该赢得这个奖项，基于他在2019年获得的荣誉。

罗马体育报援引帕拉蒂奇的话说：“我们对昨晚的颁奖结果也感到失望。”

“虽然我们仍然尊重梅西，他是一名伟大的球员，但我们认为，在上个赛季之后，在赢得了国家联赛、意甲冠军和意大利超级杯冠军之后，他(罗纳尔多)应该得到这个奖。”

C罗的36分排名让他落后于梅西(46分)和范戴克(38分)。该奖项由国家队的的队长、主教练以及一些媒体代表投票选出。

尽管梅西在自己的选票投票中把罗纳尔多排在第二位，在利物浦的马内，但这位尤文图斯球星没有把他的巴萨对手包括在内，而是选择了队友德里赫特、弗兰基·德容和姆巴佩。

罗纳尔多也选择了缺席在斯卡拉歌剧院举行的颁奖仪式，之后由于肌肉疲劳被排除在周二尤文对布雷西亚的意甲比赛之外。

34岁的他在自己的Instagram的账号上发布了一个神秘的帖子，上面有一张自己拿着一本书躺在沙发上放松的照片。

他在社交媒体平台上写道：“耐心和毅力是区分专业人士和业余人士的两个特征。”

“今天所有的大事都是从小事开始的。你不能做每件事，但是要尽一切所能的让你的梦想成真。”

“记住，黑夜过后总会有黎明。”

意甲领头羊尤文领先国米1分，他们将在周六主场迎战斯帕尔，继续他们的联赛征程。

目前还不清楚罗纳尔多是否会在缺席布雷西亚的比赛后复出。