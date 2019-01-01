梅开二度 隆东成为委内瑞拉国家队进球第一人

凭借24粒进球，这名前锋已经超过胡安·阿兰戈成为维诺托最多产的射手。

西布朗前锋所罗门·隆东在周日早些时候的两粒进球震惊了美国，他现在是委内瑞拉历史上进球最多的球员。

辛辛那提的尼珀特体育场(Nippert Stadium)主办了上周末的中北美和加勒比地区足联(CONCACAF)与南美足球大联盟(CONMEBOL)的对决。美国和委内瑞拉都希望赶在今夏做出承诺之前加快步伐。

美国队将参加今年的金杯赛，而委内瑞拉将在巴西争夺南美著名的美洲杯的奖杯。

如果周日的比赛有任何迹象的话，隆东看起来很渴望比赛。

这位上赛季被租借到纽卡斯尔的前锋只用了16分钟就打破了僵局，在美国门将扎克·斯特芬给他的防守带来压力后，他的射门无端打破了僵局。

来自大联盟盐湖城的杰弗森·萨瓦里诺在比赛开始前半小时将比分扩大了一倍，随后隆东为了确保客队在上半场以绝对优势领先，在36分钟后将比分改写为3-0。

在此过程中，这位29岁的神枪手为他的国家创造了一个全新的里程碑。

凭借24粒进球，隆东成为委内瑞拉历史上进球最多的球员，这是他73场比赛的进球纪录。

他超越了前委内瑞拉传奇人物胡安·阿兰戈(Juan Arango)，后者在2015年退役前的129场比赛中打进23球。前锋吉安卡洛·马尔多纳多在1996年至2007年间攻入22粒进球。

如果委内瑞拉能继续保持在辛辛那提的领先地位，那么这场胜利对于一支最近缺乏信心和状态不佳的球队来说，将是一个亟需的提振。

今年三月的1-3负于阿根廷，梅西也在其中，这一令人印象深刻的比赛被一系列令人失望的结果盖过了风头。阿根廷最近三场比赛战平加泰罗尼亚和厄瓜多尔，还输给了墨西哥。

在美洲杯上，他们和东道主巴西一起分在了A组，另外两支球队则是秘鲁和玻利维亚。