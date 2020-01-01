梅开二度还不够 哈兰德：我必须踢得更好

这名多特蒙德的前锋说，即使打进两个球，还有很多事情要做。

在多特蒙德2-1战胜巴黎圣日耳曼的比赛中打进两球后，埃尔林·哈兰德说他在欧冠的表现一定会更好。

哈兰德在下半场攻入两粒进球，这是他本赛季第九粒和第十粒欧冠进球，帮助多特蒙德在主场取得胜利。

哈兰德本赛季总共打进37球，其中包括在多特蒙德的7场比赛中打进11球，但是19岁的哈兰德坚持认为还有更多的进球等着他。

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“我很高兴获得了最佳球员奖，但我觉得我还可以做得更好。”他在获胜后说：“我必须在这个级别踢得更好，必须努力提高。”

“结果是相当危险的，因为巴黎圣日耳曼有一支非常强大的队伍，仍然可以在第二回合中晋级。”

哈兰德现在是本赛季欧洲冠军联赛的并列最佳射手，与拜仁慕尼黑的罗伯特·莱万多夫斯基齐平。

这正是多特蒙德在一月份从萨尔茨堡签下这名年轻前锋时梦寐以求的效果。

“他是一个射手，他才19岁，他真的是以个优秀的天才。”阿克塞尔·维特塞尔告诉RMC体育：“我认为他会成为未来的明星。”

“他有很大的改进空间。我们希望尽可能长地保留他，但很明显，他将成为一个大球星。”

第二回合将在3月11日进行，届时巴黎圣日耳曼将主场迎战多特蒙德。