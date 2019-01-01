梅开二度献大胜 双响中卫称赞法国主场球迷

勒纳尔的梅开二度帮助法国队击败韩国队，这名后卫称赞了主场球迷。

在2019年女足世界杯揭幕战中，凭借梅开二度帮助法国队以4比0战胜韩国队后，后卫文迪·勒纳尔赞扬了队友和法国球迷。

东道主法国队在揭幕战中并没有浪费多少时间来展示他们作为世界杯夺冠热门球队之一的地位，在开场9分钟时，勒索默为法国队首开纪录。

勒纳尔在上半场帮助球队取得了巩固优势，在第35分钟和上半场补时阶段的两次角球攻势中帮助球队将比分改写为3-0。

下半场晚些时候，阿曼丁·亨利一记漂亮的远射为胜利画上了圆满的一笔，确保了法国球迷们能够开心地回家。

虽然在世界杯揭幕战中在主场球迷面前踢球的情况可能会让人难以承受，但勒纳尔对队友们的反应感到高兴。

勒纳尔说:“我们非常清楚，今晚我们将深吸一口气。我们做得很好，当我们有45000人演唱《马赛曲》时，我们只有骄傲。球迷为我们开了个好头。在世界杯上，我从来没有进球。这在个人层面上非常好。总的来说，这些都是半场前非常重要的进球。”

法国队主教练科琳·迪亚克尔在赛后做出了慎重的回应，她指出法国队要想夺冠还有很长的路要走，同时她们必须脚踏实地。

迪亚克尔说:“我们已经有一段时间没有把事情安排妥当了，我可以和这个团队一起做我想做的事，把球队带到理想的地方。这只是第一步，还有六步要走。我们必须脚踏实地。我拒绝了今晚所有的情绪，这是为了以后。我必须专注于赛事，我把自己当成球员一样准备。我希望能尽可能晚地出现情绪波动。”

法国队的下一场比赛将于6月12日对阵挪威，于6月17日对阵尼日利亚。