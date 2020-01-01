桑谢斯：科瓦奇阻止了我去巴黎 却不给我机会

这位22岁的球员在里尔享受着他的足球生涯，但他本可以在法甲中的巴黎圣日耳曼中做得更好。

雷纳托·桑谢斯声称前拜仁慕尼黑主教练尼科·科瓦奇阻止了他转会巴黎圣日耳曼的可能性。

桑谢斯现在22岁，现效力于法甲里尔，在本赛季早些时候被解雇的科瓦奇的带领下，他为德甲的常规出场时间苦苦挣扎。

尽管桑谢斯对俱乐部很有感情，但他在慕尼黑的失败让他很沮丧，他渴望有机会加盟巴黎圣日耳曼，但转会失败了。

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“我曾与前体育总监安特罗·恩里克谈过话。他和我的经纪人豪尔赫·门德斯谈过。”他向《队报》解释道。

“我们谈得很愉快。一切都准备好了。我记得当我的经纪人打电话给我的时候，我正在一家餐馆。”

“他对我说：‘明天你要飞往巴黎。’我说好吧，就回家收拾行李。第二天训练的时候，我的教练（科瓦奇）对我说：‘你不能离开！’”

“我留了下来。我没有踢上球。下一场比赛，他给了我五分钟。这还不够。”

“我失去了国家队的位置，失去了状态。我的队友问我为什么不比赛。”

“不过，我训练得很好。最好的之一。在一次采访中，尼克拉斯·聚勒说：‘雷纳托总是训练中最好的。’去年夏天也是这样。”

桑谢斯在2016年从本菲卡转会而来，成为欧洲最有前途的球员之一，但他在拜仁的表现一直不佳，在斯旺西的租借生涯也让他声名狼藉。然而，当他离开的时候，他相信他已经足够好了，可以在拜仁取得好成绩。

“我已经做好了在拜仁踢球的准备。我的主席和教练都知道这一点。”

“慕尼黑成了我的家。但当我看到情况没有改变时，我和何塞（里尔后卫冯特）、路易斯·坎波斯谈了谈。每天都谈。”

“我们在里斯本见过面，当时我正在度假。我说，‘好吧，我想去里尔。’我的经纪人给了我其他的工作机会。但我的选择是里尔。我感到自信。我感觉很好。”

“我和教练和主席谈过了。这证实了我的愿望。此外，里尔不是一个小俱乐部。我们与马赛、里昂、巴黎等强队交手。”

“如果你把工作做好，你就会得到认可。但我想要的是踢球，重新快乐起来。”