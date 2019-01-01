桑谢斯再向拜仁抱怨：5分钟不够发挥啊！

这位昔日的葡萄牙金童已经不是第一次就出场时间问题，向俱乐部表达自己的不满了。

南部之星没能在首轮与柏林赫塔的比赛中取得胜利，莱万多夫斯基的两粒进球只帮助科瓦奇的球队获得了一场平局。

尽管拜仁去年后半程发力，顺利逆转颓势捍卫了德甲冠军的尊严，但桑谢斯并没有在其中贡献太多力量。新赛季伊始，他又仅仅是在比赛第85分钟才替补穆勒出场，获得了5分钟的上场时间。

赛后，桑谢斯再次表达了对于自己现状的不满了，他告诉记者：“当然我很失望，这是第二次俱乐部不给我上场了。5分钟对我来说根本不够。”

拜仁主帅科瓦奇没有给予这些抱怨以回应，克罗地亚人说道：“对此我不能不能发表任何一件，我并没和他交流。”

自2016年从本菲卡转会来到安联球场后，桑谢斯在处子赛季争夺位置失败后，在2017-18赛季被租借到当时由安切洛蒂前助手克莱门特执教的斯旺西城。

不过这次租借也以失败告终，在英超赛场他依然没能收获成功，甚至上演了传球给广告牌的尴尬举动。

后来接替克莱门特成为天鹅海主帅的卡瓦哈尔曾说过：“雷纳多知道他拥有了一个非常糟糕的赛季。有人告诉我如果他愿意，可以重返本菲卡，那对他来说是最好的一步。”

不过桑谢斯也许并不愿意重返葡超，所以在结束租借后他依旧回到了慕尼黑。这个夏天他也曾与离队联系在一起，大巴黎和母队本菲卡都被曝对他有意。在9月2日转会窗关闭前，他的未来仍有多种可能。