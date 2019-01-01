桑普后卫承认接触枪手：是时候更进一步了

23岁的安德森表示，的确有来自欧洲各大联赛的球队向他抛出橄榄枝，但他绝不会贸然离开桑普多利亚。

这个夏窗，北伦敦双雄最近都与23岁的丹麦后卫安德森联系在一起，而来自法甲的里昂也被传对这位U21国脚有意。

稳固了自己在桑普一线队的位置之后，安德森已经展露出了自己在防守端的非凡天赋。但在做出决定之前，他相信自己仍需要认真评估每一个选择。

在接受够力足球采访时，安德森说道：“或许现在是时候拓展我的职业生涯了。在桑普我过得很开心，球迷，俱乐部主席，员工，球员，以及这座城市。但或许现在是时候进一步提高自己了。”

这位前特温特球员在2017年来到桑普，他十分感激这支意甲劲旅对于他的帮助。

“对我来说很重要的一点是，桑普也能够从最终的转会中得利。这不仅仅关乎我个人。我很感谢这家伟大俱乐部为我所做的。没有桑普，我也不会有现在的这些机会。”

谈起自己在意甲的经历，安德森继续说道：“我早就想象过为在世界顶级联赛中为顶级豪门效力。我很幸运，已经为其中的一支踢上球了。我认为我受过海外足球的教育，我找不到任何我无法适应大多数联赛的理由。但我也不是说这会很容易。”

“我已经学到了很多，我在丹麦，在荷兰踢了一阵球。当我来到意大利，我接触到了一种新的防守方式，这也让我的足球认知提高到一个新的层次。"

“我的位置很适合我，当然因为我很高，这给了我在空中的优势。”

同时，安德森也赞美了目前的桑普教头詹保罗。由于加图索的战绩堪忧，詹保罗最近传出可能成为米兰新帅。

“他在我的发展中扮演了重要角色。他是意大利最出色的主帅之一，特别是在防守组织上。我从他那里学到了很多，他帮助我成为了一名更为全面的球员。”