桑德罗·托纳利：在意乙已被召入国家队的新皮尔洛

这名19岁的球员在意乙时被意大利国家队征召，上赛季他在布雷西亚的表现令人印象深刻。

很少有18岁的球员能在球队升入五大联赛的过程中起到关键作用，同时还能在二级联赛中获得国家队征召，但上个赛季的桑德罗·托纳利并不是一个普通的18岁球员。

尽管意甲和英超的球队都对托纳利垂青有加，但托纳利并没有在1月或夏季离开布雷西亚，而是选择留在他12岁时就开始效力的俱乐部，希望帮助球队在意甲重新建立自己的地位。

毫无疑问，在接下来的12个月里，托纳利将迎来一场重磅转会，但是现在，他作为一名防守型中场的能力已经让人把他比作意大利的传奇人物安德列亚·皮尔洛，而他只是专注于让自己在一个比以前更高的水平上踢球。

2000年5月，托纳利在洛迪出生。他在9岁的时候就被皮亚琴察发现了自己的天赋，尽管在一年前他第一次尝到被拒绝的滋味后，他通往巅峰的道路可能已经大不相同了。

“AC米兰在观察后拒绝了我。”托纳利在最近接受《罗马体育报》采访时说：“那时我8岁，我踢进攻的位置。失望吗？不，因为后来我去了皮亚琴察。”

托纳利在皮亚琴察效力了三年，然后被布雷西亚签下，在他们的学院里磨练自己的技术，之后17岁的他在2017-18意乙赛季的第一轮上演一线队首秀，在对阵阿维利诺的比赛中替补上场，踢了最后20分钟。

尽管如此，这将是他5个月来唯一一次出现在布雷西亚的阵容中，因为他不得不为青年队效力。在1月21日对阵阿维利诺的比赛中，他被重新安排在替补席上。6天后，他在对阵巴勒莫的比赛中首发出场，打满90分钟。到赛季结束时，他已经在意乙出场19次，在最后13场比赛中，他都打满了90分钟。

不出所料，他在2018-19赛季初的比赛中保住了自己在球队中的位置，并且在2018年9月尤金尼奥·科里尼成为布雷西亚新主帅后，他被赋予了更多的职责。尽管年纪尚轻，但托纳利被鼓励更多地扮演领导者的角色，他在34场比赛中都有出色的表现，其中包括三个进球，这是科里尼的球队重返意甲的关键。

他给人的印象如此深刻，以至于罗伯托·曼奇尼把他招进了2018年11月意大利对阵美国的友谊赛阵容。这位前曼城教练一直希望尽可能多的年轻意大利球员能够加入国家队，因为他将带领意大利队进入一个新的时代，而许多人都相信在不久的将来，蓝衣军团将围绕托纳利建队。

他还没有上演国家队的处子秀，但在9月布莱恩·克里斯坦特受伤后，他再次被征召入队，并将在本周四代表U21青年队出战爱尔兰的比赛后，加入本周对阵希腊和列支敦士登的2020年欧洲杯预选赛的大名单。

托纳利在意乙的出色表现让他在这个夏天与国际米兰、罗马和佛罗伦萨联系在一起，但是布雷西亚的老板马西莫·切利诺并没有被说服放弃球队的皇冠上的宝石，而这名年轻球员目前在意甲的表现表明他没有套现球员的决定是正确的。

到目前为止，托纳利已经参加了布雷西亚的全部六场联赛，他已经获得了两次助攻，传球完成率达到70%，过人11次，抢回球权44次，在对阵那不勒斯的比赛中，他表现出了统治力，这表明他已经准备好与欧洲最好的球队进行更有规律的融合。

“桑德罗有非凡的成长空间。”科里尼在本赛季早些时候布雷西亚战胜乌迪内斯后说：“他处理事情的平衡和他如何经历最近几个月的变化是令人难以置信的。他有一些与众不同的地方，我们必须陪伴他迈向出色的职业生涯。”

据报道，尤文图斯已经在为把托纳利带到都灵做准备，而切尔西之前在毛里齐奥·萨里执教期间已经表现出了兴趣。如果他转会到尤文图斯，那么他将追随皮尔洛的脚步，尽管他没有在国际米兰和AC米兰的停留。

皮尔洛也是在布雷西亚开始他的职业生涯的，在前往米兰加盟蓝黑军团之前，他为俱乐部踢了59场比赛。和这位意大利传奇人物一样，出道于同一家俱乐部，并担任同样重要的组织者角色，这种比较总是很普遍的。再加上托纳利飘逸的棕色头发，你可能会误以为皮尔洛已经转世回到了马里奥·里加蒙蒂球场。

然而，他自己却相信他可以开创另一个现代意大利足球传奇。

“他们因为我的头发把我和皮尔洛比较，我应该去剪头发！”他说：“皮尔洛是遥不可及的。比如杰拉德，他是最有活力的，或者莫德里奇，他的风格很独特。我在加图索身上看到了更多的自己。”

有趣的是，托纳利认为自己更适合加图索的角色，而不是像皮尔洛这样更讨人喜欢的球员。实际上，他很可能是两者的结合。如果事实证明是这样的话，那么意大利和他决定加盟的任何一家俱乐部都可能拥有了一位未来的传奇。