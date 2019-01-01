桑切斯必须走 索帅直言这样对谁都好

索尔斯克亚相信，让智利人离队能够更好地为队内年轻球员腾出攻击线上的位置。

在老特拉福德煎熬了18个月之后，红魔前锋桑切斯正式租借加盟国际米兰，他将前往梅阿查效力一个赛季。

这位智利国脚在2018年冬天，作为姆希塔良转会交易的一部分来到红魔，后者如今已经在酋长球场成为了英超目前状态最好的球员之一。

而反观桑切斯，他在各项赛事的45次出场中仅收获5粒进球，实在无法达到曼联的比赛水准。虽然这个夏天，他帮助智利在美洲杯上打入半决赛，但也还是没能赢得红魔主帅索尔斯克亚的信任。

本周六曼联客战南安普顿之前，索尔斯克亚解释了他选择放走桑切斯的原因。他在新闻发布会上说道：“桑切斯必须走，我们都知道他在这里度过了18个月，但他过得并不好。对他来说，能够重新开始，获得常规比赛时间，并且打入进球，这对每个人都有好处。最后，对我们而言，我们每周末也会看卢卡库和桑切斯同场竞技的比赛。”

“他会为他们带来好处。我们也已经做出了决定。我相信马夏尔，拉什福德和格林伍德可以作为我们的中锋。”

“我们还有边锋钟塔西，詹姆斯和佩雷拉，我们有很多选择。从我的角度来说，现在是时候让男孩们感受到压力和责任，去变得更强大，去意识到他们必须连续出战五场比赛。”

“我相信我们的体能和医疗团队，以及我们的季前准备。我们在精神和身体上都已经准备好了，这是我们的年轻球员将要迈出的下一步。”

由于马夏尔受伤，格林伍德本周将不得不迎接更艰巨的挑战。这位17岁小将已经入选了新一期的英格兰U23国家队名单，主帅索尔斯克亚也充分表现出对他的信任。