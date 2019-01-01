桑切斯：在曼联这场踢60分钟下一场又不给我上

这位智利国脚已经离开老特拉福德租借到国米，他希望在意甲找回他失去的激情。

阿莱克西斯·桑切斯并不后悔自己加盟曼联的决定，但他表示，他对没有定期入选曼联阵容感到沮丧。

这位智利国脚在2018年冬季转会窗口完成了从阿森纳转会到曼联的那一刻起，就发现自己一直难以恢复状态。

尽管桑切斯在英超已经证明了自己的实力，但他发现自己很难在曼彻斯特留下自己的印记，而且他的价值也受到了质疑。

其他球队

小伤不断和无法适应新环境的要求使得这位南美人在45场比赛中仅打进5球。

曼联批准了将桑切斯租借到意甲豪门国际米兰的计划，桑切斯打算在意大利重新找回他的激情，然后再对他的长期未来做出决定。

这位30岁的前锋在最近告诉BBC体育： “我很高兴来到曼联。我总是这么说。这是英格兰赢得冠军最多的俱乐部。当我去阿森纳的时候，感觉棒极了——我在那里很开心——但是曼联当时正在成长，他们要通过购买球员来赢得一些东西。我想加入他们，并赢得一切。我不后悔去那里。”

尽管桑切斯仍然相信自己做出了正确的决定，但他在77场可能上场的曼联比赛中只首发了31场，他承认战术上的调整有时让他很沮丧。

他补充道：“我认为我很高兴为国家队效力。我在曼联也很开心，但我总是对我的朋友说：我想踢球。如果他们愿意让我上场，我将尽我最大的努力。有时候我会打60分钟，然后就不打下一场比赛了——我不知道为什么。”

桑切斯还没有参加2019-20赛季的比赛，他在夏天回到曼联后在治理美洲杯的伤病。

他坚信自己已经为国家队做好了准备，尽管他的上场时间很短。他也不确定为什么索尔斯克亚在季前赛和新赛季的头几周决定完全忽视他。

桑切斯说：“我感觉很好。我想我在美洲杯踢得很好。在那之后，(没有参加任何季前赛)就取决于教练是否让我上场了。你应该问他这个问题，而不是我。”