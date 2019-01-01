桑切斯：卢卡库是唯一 我们都没能得到机会

夏天租借到国米的桑切斯，赞美了自己的前东家曼联，以及一同来到梅阿查的队友卢卡库。

上个月，卢卡库以国米队史第一身价，从老特拉福德来到米兰城。这位26岁的比利时锋霸在新赛季为蓝黑军团出场的2场比赛中，已经打入了两粒进球。

桑切斯是随后租借加盟国米的，他对与自己连续两次做队友的卢卡库赞不绝口。

智利人告诉ESPN FC：“全世界你也找不出第二个卢卡库。”

但是同病相怜的锋线二人组之前在曼联都过得很不顺利。卢卡库就曾表示自己是俱乐部的替罪羊，而桑切斯则认为他们根本没有获得过真正意义上的机会。

“卢卡库和我在曼联时的训练表现都很好，但我们需要有更多的比赛时间来找到我们的最佳状态。”

“我们来到曼联的时间不对。变故太多了。当你做出了太多改变，就会比较艰难。”

而来到梅阿查之后，对于两人来讲都意味着全新的机会。国米上赛季排名联赛积分榜第四，而在孔蒂的重建下，他们已经开始向尤文的冠军宝座发起冲击。

“我能感受到他们将去向何方，这也是我来到这里的原因。”

“这也是为什么卢卡库来到这里的原因。这能否成功，到赛季末我们会有更多的话可以说。”

2017年从埃弗顿转会曼联后，卢卡库共为红魔打入42球，而桑切斯仅仅有5球入账。