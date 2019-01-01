桑切斯：卡塔尔来到美洲杯不是为了和梅西合影
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菲利克斯·桑切斯表示，卡塔尔参加美洲杯并不是为了和梅西合影，因为这支应邀参加的客队想让阿根廷震惊，从而晋级四分之一决赛。
卡塔尔和阿根廷——2015年和2016年美洲杯亚军——将于周日在阿雷格里港相会，四分之一决赛的入场券就取决于这场比赛的结果。
亚洲杯冠军和2022年世界杯东道主卡塔尔在两场比赛后各得一分，在B组的净胜球上领先阿根廷，第三名的位置足以晋级淘汰赛阶段。
梅西和阿根廷面临着小组赛出局的压力，而卡塔尔主教练桑切斯坚称，他的球队不会被五次金球奖得主吓倒。
桑切斯对记者说：“我们在南美不是很出名，但我们有超级职业球员，我们来这里是为了比赛，而不是和梅西合影。”
“他们是最夺冠热门的球队，必须去赢球。我们将努力与一支拥有世界上最好球员的伟大球队竞争。”
“我们有机会晋级，这才是令人兴奋的，而不是我们能淘汰像阿根廷这样的怪物。”
阿根廷首战0-2负于哥伦比亚，但梅西在阿根廷1-1战平巴拉圭的比赛中攻入一球。
与此同时，卡塔尔队在第二场比赛的过程中很晚才失球，0-1负于了哥伦比亚队，而在这之前，他们逆转了两球落后的局面，以2-2战平巴拉圭。
桑切斯补充说：“梅西在任何比赛中都可以发挥决定性的作用，因为他的实力，数百名教练花了很长时间试图阻止他，但没有神奇的公式，这完全取决于梅西的脚。”
“无论你多么专注于比赛，都很难阻止他，但我们会尽力阻止他在进攻区域的表现。”
卡塔尔是今年被邀请参加美洲杯比赛的两支亚洲足球球队之一，日本需要在周一对阵厄瓜多尔的比赛中取胜，才有机会晋级淘汰赛。