桑切斯：卡塔尔来到美洲杯不是为了和梅西合影

亚洲球队需要在对阵蓝白军团的比赛中取得一个结果才有可能在他们的第一次美洲杯中晋级淘汰赛阶段。

菲利克斯·桑切斯表示，卡塔尔参加美洲杯并不是为了和梅西合影，因为这支应邀参加的客队想让阿根廷震惊，从而晋级四分之一决赛。

卡塔尔和阿根廷——2015年和2016年美洲杯亚军——将于周日在阿雷格里港相会，四分之一决赛的入场券就取决于这场比赛的结果。

亚洲杯冠军和2022年世界杯东道主卡塔尔在两场比赛后各得一分，在B组的净胜球上领先阿根廷，第三名的位置足以晋级淘汰赛阶段。

梅西和阿根廷面临着小组赛出局的压力，而卡塔尔主教练桑切斯坚称，他的球队不会被五次金球奖得主吓倒。

桑切斯对记者说：“我们在南美不是很出名，但我们有超级职业球员，我们来这里是为了比赛，而不是和梅西合影。”

“他们是最夺冠热门的球队，必须去赢球。我们将努力与一支拥有世界上最好球员的伟大球队竞争。”

“我们有机会晋级，这才是令人兴奋的，而不是我们能淘汰像阿根廷这样的怪物。”

阿根廷首战0-2负于哥伦比亚，但梅西在阿根廷1-1战平巴拉圭的比赛中攻入一球。

与此同时，卡塔尔队在第二场比赛的过程中很晚才失球，0-1负于了哥伦比亚队，而在这之前，他们逆转了两球落后的局面，以2-2战平巴拉圭。

桑切斯补充说：“梅西在任何比赛中都可以发挥决定性的作用，因为他的实力，数百名教练花了很长时间试图阻止他，但没有神奇的公式，这完全取决于梅西的脚。”

“无论你多么专注于比赛，都很难阻止他，但我们会尽力阻止他在进攻区域的表现。”

卡塔尔是今年被邀请参加美洲杯比赛的两支亚洲足球球队之一，日本需要在周一对阵厄瓜多尔的比赛中取胜，才有机会晋级淘汰赛。