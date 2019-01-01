桑乔透露罗伊斯给他的忠告：不努力就会被替代

球队队长确保了这名19岁的球员在进入德甲一队后能够保持警觉。

杰登·桑乔透露，多特蒙德的队友马尔科·罗伊斯在他转会到德国后，在保持他的注意力方面起到了重要的作用。

这名19岁的球员自从2017年转会德甲以来一直表现出色，之前他曾是曼城青年队的一员，现在他已经成为法夫尔球队的主力。

目前桑乔正在英格兰国家队征战，桑乔说罗伊斯在保持自己脚踏实地方面发挥了很大的作用。

“多特蒙德的球员给了我很多建议，因为他们经验丰富。”他告诉《独立报》：“罗伊斯是一个出色的球员，他一直告诉我，我需要在训练中继续努力，因为有人可以在任何时候代替你。我真的会听，因为我相信他说的话。总有人想取代你的位置。如果你一周又一周地努力工作，他们很难被选中代替你。足球竞争非常激烈，你不能松懈。”

与此同时，桑乔已经接受了移居国外并学习一门新语言的挑战，尽管他承认这并不适合所有人。

“每个来到英格兰的外国球员都必须学习英语。西班牙球员发现这里与家里不同。我觉得我喜欢适应和学习一门不同的语言。”他说：“我已经很好地掌握了训练术语。当每个人在训练上说德语时，我能听懂他们在说什么。显然，说一口流利的德语现在有点困难，但我正在慢慢地、坚定地学习它。出国对于每个人来说是不同的，这取决于他们的个性。我的情况是，我从11岁起就一直不在家。这事关你如何自己处理情况。会有很多日子是困难的。并不是每个人都适合。但这是个不错的选择。你要做的只是确保你做出的决定是正确的。”

同时，他透露了他年轻时崇拜的球员。

“罗纳尔迪尼奥是我过去常在YouTube上看的主要人物。”他说：“但是我很喜欢兰帕德和德罗巴，他们在切尔西踢球的时候。他们是我敬仰的三名球员。”