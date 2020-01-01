桑乔：足球是我永远的初恋 希望一直踢到一百岁

这位多特蒙德的球星说他希望能在比赛中踢很长时间。

多特蒙德球星杰登·桑乔希望他能每天都踢足球，直到他100岁。他说足球将是他“永远的初恋”。

桑乔本赛季在多特蒙德的状态非常好，这位英格兰球星在德甲联赛中攻入13球，贡献14次助攻。

桑乔告诉德甲官网：“我就是喜欢足球。你不可能把它从我这里拿走，我就是热爱比赛，热爱这项运动。”

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“所以，是的，如果我有选择的话，我会每天踢球，直到我100岁。但不幸的是，当我的身体变老的时候，我将不得不退出足坛。当然。足球将永远是我的初恋。”

他说：“在比赛前，我可能会听我的音乐，因为我知道每个人都在看，尤其是球迷，尤其是天气寒冷的时候，我不希望他们只是来支持我们。”

“我希望他们带着微笑回家，为我们的胜利而高兴。我只想成为一名胜利者，并在每一场比赛中都保持这种必胜的心态。”

多特蒙德目前在德甲联赛中排名第三，比联赛领头羊拜仁慕尼黑少4分，比第二名莱比锡少3分。

他说：“我个人认为，当我们领先的时候，我们只需要保持注意力，因为我们在这个领域缺乏注意力。”

“当我们进球的时候，他们马上就进球了，然后他们又回到了比赛中——我觉得我们需要变得更强，但除此之外，我觉得我们踢得很好。”

“我们联系很好，我们有很多进球的机会。要保持这种必胜的心态，坚持到最后一刻。”