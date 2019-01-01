桑乔：超级多俱乐部想要我 多特是最佳选择

这位18岁的前锋是在2017年夏天决定离开英格兰前往德国的，现在他正享受着迅速上升的声望。

桑乔说，在他准备离开曼城的时候，“有如此之多多的俱乐部想要我，这太疯狂了”，但是他很高兴在前往多特蒙德后看到了“巨大的风险”取得了成功。

早在2017年夏天，这位年轻的前锋就勇敢地决定离开伊蒂哈德球场。

由于通往一线队的道路受阻，桑乔选择前往德国接受新的挑战。

他在多特蒙德的地位迅速上升，18岁的他现在是英格兰国家队一线队的一名球员，是球队追逐德甲冠军的关键一环。

桑丘很高兴看到一个大胆的决定得到了回报，这位年轻球员告诉《442》，发现自己正处于职业生涯的十字路口：“为什么是多特蒙德？这本身就说明:年轻人有机会。

“你必须感谢多特蒙德，因为对于一支每场主场比赛都有8万名球迷的球队来说，如此信任年轻球员是前所未闻的。”

“有那么多俱乐部想要我，这太疯狂了——这说明你做得很好，但我一直觉得多特蒙德适合我。”

“当然，这是一个很大的风险。我不能保证上场时间，我必须证明我有足够的能力适应他们的球队。

“当我第一次告诉他们关于多特蒙德的事情时，有些人并不确定，但我觉得这是我最好的一段旅程。试试看，你知道吗？我喜欢尝试新事物，所以它并没有真正困扰我。

“有几个人问我，‘如果不成功怎么办?’但我从来没有想过这个问题，现在，你们来看看这是如何取得成功的。”

桑乔在本赛季的德甲和欧冠比赛中攻入7球，助攻10次。

他还代表英格兰出场三次，首次出场是在10月对阵克罗地亚的国联比赛中。

“每个人都说我在2018年爆发了，老实说，这也是我的感觉。”桑丘补充道。

“这是我一生中最美好的一年。如果一年前你告诉我，现在的我会跟你说话，我会以为你疯了。”

桑乔的状态已经引发了另一个将在不久的未来发生的高调的转会传闻，但是现在他享受着在多特蒙德的每一分钟，因为他的职业生涯在继续快速发展。