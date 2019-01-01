桑乔质疑FIFA20数值：我的传球怎么这么低？

这位年轻的英格兰前锋觉得他的传球数据没有得到很好的体现。

随着FIFA20的球员数值已经公布，一名球星质疑了EA Sports对他的评价。

在过去的一年里，进步神速的英格兰前锋桑乔在多特蒙德一直处于火热状态，尽管他的整体评分提高到了84分，但他觉得他的数据并不准确。

这名19岁的球员对自己77分的传球评分特别不满，在与EA Sports的交流中，他指出这可以与自己90分的盘带相媲美。

桑乔上赛季他在德甲联赛中为多特蒙德打入12球并贡献14次助攻。本赛季他在的前三场联赛中攻入2球并贡献3次助攻。

由于桑乔的良好表现，他在FIFA的整体评分从去年的72分大幅上升。

尽管如此，这位英格兰少年还是无缘FIFA数值前30，梅西、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和内马尔再次名列前茅。

桑乔并不是唯一一个对FIFA20的一些数据不满意的球员，托特纳姆热刺中场埃里克·戴尔在得知队友达文森·桑切斯的数值后，也曾表示他的速度将不会得到很好的体现。

戴尔在接受热刺电视台采访时说：“我知道我这样做是不礼貌的，我知道他们会不尊重我的速度。我认为人们对我的速度有错误的认识。如果你（达文森·桑切斯）的（速度）是74，我就不用期待我的（数值）了。我的速度是54，盘带是65——一点都说不过去。”

总的来说，戴尔在FIFA20中的评分是79，而桑切斯是83。

FIFA20将于9月27日在全球发行。