桑乔谈转会：永远爱戴瓜帅 但多特对我是最好的

这位英格兰年轻球员离开伊蒂哈德球场的决定在2018-19赛季的比赛中得到了证明，他不后悔回顾当时的选择。

桑乔透露他将“永远爱戴”瓜迪奥拉，但他认为离开曼城加盟多特蒙德对他的继续发展是最好的。

这位19岁的球员在2017年夏天完成了价值1000万英镑(1300万美元)的转会，结束了在伊蒂哈德球场的两年时光。

这位机智的边锋在曼城青年队的表现给人留下了深刻的印象，但在多特蒙德前来签下他之前，他连一线队的出场机会都没有。

桑乔自从转会以来一直是德甲球队的主力，在55场比赛中打进14球。

其中12粒进球来自于2018-19赛季，他还贡献了14次助攻，帮助法夫尔的球队全力冲刺德国冠军。

多特蒙德最终以微弱劣势输给了拜仁慕尼黑，但桑乔还在本赛季代表英格兰国家队出场6次，人们认为他有望在最高水平上有一个光明的未来。

这位多特蒙德球星在回忆他在曼城的时光时，称赞俱乐部和瓜迪奥拉在他成名的过程中发挥了关键作用，同时也让我们了解了为什么他在职业生涯的早期就决定离开英国。

“当我离开这座城市时，人们怀疑我。他们说:‘哦，你不应该离开瓜迪奥拉。’但我认为这对我来说是最好的，”他在接受采访时表示。

“我永远爱戴佩普和俱乐部，因为他们从沃特福德签下了我，帮助我成长为今天的我，当然我也很感激多特蒙德。我已经能够迈出下一步了。”

“我要感谢到目前为止参与我职业旅程的每一个人。”

桑乔上个赛季的表现吸引了很多欧洲顶级俱乐部的注意，包括曼联，但在失去了欧冠资格后最终放弃了对他的兴趣。

然而，这名少年与多特蒙德的合同到2022年到期，他完全专注于在熟悉的环境中继续进步。

受到评论家们所谓“昙花一现的奇迹”的讽刺之后，桑乔愿意努力工作，确保他在下赛季保持他一贯的高水平。

“我才19岁，因此发生的这一切显得很疯狂；这种事情通常发生在你23岁或24岁的时候。现在的问题是保持这个水平。”他补充道。

“人们都在等着我倒下，这样他们就可以说我是一个昙花一现的奇迹。”

“我只需要继续比赛，希望自己远离伤病。我必须继续努力，帮助球队。这是最重要的。”