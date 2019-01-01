桑乔、福登和维尼修斯在FIFA19如何组成NxGn2019战队

本周开始，FIFA玩家们可以拿起他们的游戏机，与一群出现在够力足球2019年NxGn榜单上的球员对决。

够力足球NxGn 2019是本周在FIFA 19的终极球队模式下的特色阵容，今年3月出现在NxGn名单上的球员是其中的特色。

要被列入该名单，球员的年龄必须在18岁或以下。

FIFA玩家可以通过击败2019年NxGn球队获得1800个积分，该球队将于7月8日(周一)开始可用。下面是你将要面对的对手以及他们是如何组队的。

前锋

在前场右路的是2019年NxGn榜单榜首杰登·桑乔，他在多特蒙德的出色表现使他在NxGn 2019名单中被评为最佳球员。

桑乔还以高得可怕的数值96分入选FIFA赛季最佳阵容，速度98、射门95和传球97。

在前场另一侧的皇家马德里维尼休斯。巴西人在NxGn榜单上排名第二，并在未来之星上有92的数值，这意味着排名第三的切尔西的卡勒姆·哈德森-奥多伊将坐在替补席上。

数值72的尤文图斯的莫伊塞·基恩是一名单前锋。虽然三人缺乏化学联系，但球队在两翼有足够的速度，尽管数值72的基恩只是一张银卡，但也足够拿出好表现了。

中场

中场居中的是布雷西亚的桑德罗·托纳利和狼队的摩根·吉布斯-怀特。托纳利在第一次被意大利国家队征召后进入了NxGn名单，他是唯一的一名防守型中场，也是唯一一名与基恩有联系的意甲球员。

吉布斯-怀特上个赛季为狼队打了31场比赛，并进入了球队的战斗阵容，与其他一线队的英超球员产生了化学反应。

中场左路是拜仁慕尼黑的阿方索·戴维斯，他从温哥华白浪转会而来，转会费1700万英镑(2200万美元)，在NxGn榜单上排名第六。戴维斯的未来之星卡充满了速度，射门力量数值高达92。

占据中场右路的是曼城的菲尔·福登，他在NxGn排名第四。虽然他数值88的未来之星卡位置是在前腰，但通过在右边踢球，他为桑乔的进攻和加西亚的防守提供了化学联系。

后卫和门将

组成三名后卫的分别是周日离开斯图加特加盟沙尔克的卡巴克、切尔西的安帕杜和曼城的埃里克·加西亚。

卡巴克在NxGn榜单上排名第40位，在2018-19赛季初他为加拉塔萨雷效力，他在一月以1100万欧元(950万英镑/ 1250万美元)的价格加盟斯图加特，并在今年夏天以1100万欧元(950万英镑/ 1250万美元)的价格加盟沙尔克04。卡巴克为中场戴维斯和拜仁慕尼黑门将克里斯蒂安·弗鲁赫特尔提供了化学联系，后者在NxGn 2019年排名第50位。

安帕杜和加西亚分别位列NxGn榜单的第14位和第15位，并通过与前面的吉布斯-怀特和福登提供化学联系而进入2019年NxGn阵容。虽然安帕杜在万圣节的特别卡的数据中有99的速度和99的身体素质，但63的防守数值意味着门将很可能会很忙。